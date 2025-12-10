Muốn "tiến ra biển" thành công, đô thị cần hạ tầng TOD và công nghệ xanh

Tại đối thoại chuyên gia "Tiến biển bằng siêu đô thị” diễn ra ngày 9/12 tại Hà Nội, câu chuyện phát triển đô thị biển đã được bàn thảo sôi nổi dưới góc độ chiến lược quốc gia.

Với hơn 3.260km đường bờ biển, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng không gian kinh tế thông qua các đô thị biển. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để thành công, "tiến biển" không chỉ là lấn đất mà phải dựa trên nền tảng công nghệ xanh và hạ tầng kết nối đồng bộ.

Ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định: Làm chủ được biển sẽ làm chủ được tương lai đô thị và nền kinh tế. Xu hướng hiện nay không chỉ dừng lại ở việc khai thác tài nguyên biển mà là phát triển các siêu đô thị biển thế hệ mới. Tiêu chuẩn của các đô thị này nằm ở hai từ khóa: ESG và TOD (đô thị gắn liền với giao thông công cộng).

Cần Giờ được kỳ vọng phát triển vượt bậc nhờ biết cách tiến ra biển (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đồng quan điểm, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, dẫn chứng lịch sử hơn một thế kỷ qua của thế giới. Từ việc cải tạo bờ biển Manhattan (New York) thế kỷ 18, đến sự trỗi dậy của Vịnh Tokyo (Nhật Bản) hay kỳ tích lấn biển tăng 20% diện tích của Singapore.

"Bài học rút ra là tiến biển không chỉ đơn thuần để gia tăng quỹ đất, mà quan trọng hơn là mở ra không gian kinh tế mới có giá trị vượt xa giá trị đất đai đơn thuần. Các mô hình thành công đều giải quyết được bài toán khan hiếm đất đô thị, đồng thời đáp ứng yêu cầu khắt khe về môi trường và đa dạng công năng", ông Doanh phân tích.

Liên hệ thực tế tại Việt Nam, các chuyên gia đánh giá huyện Cần Giờ (TPHCM) là một ví dụ điển hình cho tiềm năng phát triển đô thị biển nếu được đầu tư hạ tầng xứng tầm.

Theo quy hoạch hạ tầng cấp vùng, khu vực này đang đứng trước cơ hội phát triển nhờ hàng loạt dự án chiến lược như cầu, đường vượt biển hay định hướng quy hoạch đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm.

PGS.TS Hoàng Mạnh Nguyên ví von các tuyến giao thông kết nối liên vùng và những cây cầu vượt biển chính là những "đường băng" để một đô thị ven biển cất cánh.