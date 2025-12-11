Điều tra vụ tài xế xe buýt bị khách tấn công

Trưa 11/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an xã Lương Sơn (huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ tài xế xe buýt bị hành khách tấn công khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 15A.

Theo đại diện Công an xã Lương Sơn, sau khi tiếp nhận trình báo và thu thập clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã mời tài xế và hành khách xuất hiện trong vụ việc lên làm việc để xác minh.

“Chúng tôi đã triệu tập tài xế xe buýt và hành khách liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật”, vị cán bộ cho biết.

Tài xế xe buýt N.V.T. bị hành khách hành hung khi đang lái xe (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trong quá trình điều khiển xe buýt tuyến Tân Kỳ - thành phố Vinh (cũ) lưu thông trên quốc lộ 15A đoạn qua xã Lương Sơn, tài xế N.V.T. (SN 1976, trú xã Kim Liên) bất ngờ bị một nam hành khách lao lên khu vực buồng lái rồi dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt.

Tình huống xảy ra quá nhanh khiến nhiều người trên xe hoảng loạn, buộc tài xế phải giảm tốc và dừng xe để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh từ camera cho thấy người đàn ông đứng sát ghế lái, vung tay tấn công tài xế khi xe đang chạy, gây nguy cơ mất lái và đe dọa tính mạng hành khách trên xe.

Sự việc ngay sau đó lan truyền trên mạng xã hội, vấp phải nhiều ý kiến bức xúc.

Công an xã Lương Sơn tiếp tục lấy lời khai các bên, xác minh nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.