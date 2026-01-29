Ngày cuối ưu đãi cọc sớm VinFast Evo: Xe điện đổi pin thực dụng, tiết kiệm chi phí

Vận hành ấn tượng, đổi pin nhanh chóng

VinFast Evo là cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng Việt khi sở hữu nhiều ưu thế.

Evo có tầm hoạt động lên tới 165 km (Ảnh: VinFast).

Evo có tầm hoạt động lên tới 165 km sau mỗi lần nạp đầy hai pin, được người dùng Việt đánh giá là đủ dùng trong nhiều ngày. Không chỉ vậy, động cơ Inhub với công suất cực đại 2.450W cũng mang tới cho Evo khả năng di chuyển bền bỉ với tốc độ tối đa 70 km/h.

Một chuyên gia về xe nhận định, thiết kế này của xe giúp đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn vận hành dịch vụ chuyên nghiệp. Chuyên gia này cho rằng, sự linh hoạt của Evo cũng được thể hiện qua hệ thống khay chứa pin trong cốp, giúp thao tác tháo lắp diễn ra nhanh chóng.

Việc dễ dàng thay pin giúp duy trì hành trình liên tục cho cả những chặng đường dài hay mật độ di chuyển dày đặc. Mạng lưới gồm 4.500 trạm đổi pin, 45.000 tủ tại 34 tỉnh thành (dự kiến trong quý I), giúp người dùng yên tâm di chuyển trên mọi hành trình.

“Tháo pin ra, bỏ pin vào tủ, lấy pin mới rồi lắp lại, thao tác tiện thế này giúp người dùng yên tâm”, vị này nhấn mạnh.

Về kĩ thuật, các chuyên gia nhận định, pin LFP trang bị trên Evo sở hữu độ bền cao và tính ổn định nhiệt vượt trội. Với mức phí đổi pin chỉ 9.000 đồng cho mỗi lần đổi pin, việc sở hữu một chiếc xe điện lúc này mang đến nhiều tiện lợi cho người dùng.

Hiệu quả kinh tế của Evo cũng được thể hiện rõ nét. Nếu tính cả chi phí thuê pin và bảo dưỡng, số tiền cao nhất để vận hành xe điện Evo chỉ khoảng 5 triệu đồng.

Ưu đãi chồng ưu đãi khi “chốt cọc” Evo

Chính những ưu thế chi phí và công nghệ đã đưa Evo trở thành nổi bật trên thị trường ngay trong đợt mở đặt cọc đầu năm. Nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận mẫu xe máy điện này, đến hết 29/1, khách hàng đặt cọc sớm được giảm 1 triệu đồng trực tiếp vào giá bán.

Chính sách này đi kèm miễn phí 6 tháng dịch vụ đổi pin (12 tháng với tài xế dịch vụ chạy cho nền tảng Xanh SM Platform), giúp người dùng tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể.

Evo đang được ưu đãi hàng loạt (Ảnh: VinFast).

Ngoài ưu đãi riêng cho Evo, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” cũng giúp toàn bộ các dòng xe điện của VinFast có mức giá dễ tiếp cận với việc hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe, cùng mức ưu đãi 6% trừ trực tiếp vào giá bán.

Song song với đó, giải pháp “Mua xe 0 đồng” với lãi suất linh hoạt giúp giảm áp lực vốn ban đầu khi người dân chuyển đổi phương tiện xanh. Chính sách miễn phí sạc tại trạm V-Green đến tháng 5/2027 giúp người dùng không cần bận tâm về chi phí năng lượng.

Sản phẩm còn được hưởng chính sách hậu mãi hàng đầu thị trường hiện nay. Thời hạn bảo hành lên tới 6 năm cho thân xe và 8 năm cho pin LFP là một lời cam kết về chất lượng phần cứng, giúp bảo vệ giá trị tài sản cho chủ sở hữu trong dài hạn.

Người dùng quan tâm đến mẫu Evo (Ảnh: VinFast).

Theo nhiều chuyên gia, sự đồng bộ giữa nền tảng công nghệ, hạ tầng trạm đổi pin và các cơ chế hỗ trợ đang tạo nên sức hấp dẫn của mẫu Evo mới - một mẫu xe bền bỉ, thực dụng, tiện lợi.