Từ chiếc Mercedes bị cào xước: Nhà của bạn, nhưng lòng đường thì không!

Câu chuyện xe Mercedes GLC200 bị chủ nhà cào xước, đập gương khi dừng đỗ trước cửa trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội) tối 18/1 gây ra sự bức xúc lớn trong xã hội. Chưa bàn tới việc đỗ xe đúng hay sai, song chuyện tự ý phá hoại tài sản người khác là hành vi hết sức phản cảm, đáng lên án và cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiếc xe bị cào xước nham nhở (Ảnh: B.N.).

Độc giả Cảnh Ngô viết: "Nhiều người tự cho rằng tất cả không gian trước nhà là của họ, ngoài họ thì không ai được sử dụng, từ đó tự ý lấn chiếm, chiếm dụng để khai thác bất hợp pháp. Chính điều này mới gây ra tình trạng hè phố đô thị bừa bộn, nhếch nhác.

Cần xử lý mạnh tay đối với mọi hành vi lấn chiếm không gian đường phố để trả lại sự văn minh đô thị, nghiêm trị các hành vi tương tự như trên. Xã hội ngày một văn minh mà cứ gặp các trường hợp vô văn hóa như này thì khó mà phát triển được".

Có chung quan điểm, độc giả Phuong Le đặt câu hỏi bằng giọng châm biếm: "Mua cái nhà xong, nghĩ sổ đỏ của mình lúc nào cũng ở giữa đường? Nghĩ là phá xong xin bồi thường là xong chuyện và sẽ thoát tội?".

"Đỗ đúng hay sai là một chuyện, còn phá hoại tài sản người khác là chuyện khác. Nếu sai thì cảnh sát sẽ xử phạt về việc đỗ sai quy định, không phải cái cớ để phá hoại tài sản người khác", bạn đọc Dương Nguyễn bình luận.

"Rất nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra. Đường của xã hội nhưng nhiều cá nhân cứ nghĩ là của mình, cho mình quyền được sử dụng, nếu ai xâm phạm tới thì xù lông. Nên có án điểm và xử lý nghiêm để răn đe", anh Nguyễn Văn Phòng bức xúc.

"Đường thì của nhà nước, đỗ sai thì nhà nước phạt, liên quan gì mấy má ảo tưởng đường của nhà mình rồi đập xe người ta?", chủ tài khoản Em My tiếp lời.

Phần đuôi xe bị cào xước (Ảnh: B.N.).

Trong khi đó, dưới góc độ trung lập hơn, nhiều người nhìn nhận đây cũng sẽ là bài học cho các tài xế trong việc đỗ xe tại các thành phố lớn, nơi diện tích phục vụ việc dừng đỗ ô tô đang không thể đáp ứng được nhu cầu thường ngày.

"Không có luật nào cấm đỗ xe trước cửa nhà người khác, chỉ là về cách ứng xử thì nên để ý. Các cụ có câu "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", còn nếu có người đỗ trước cửa thì không nên phá hoại vì là vi phạm pháp luật. Có thể báo CSGT hoặc nói mãi không được thì đi qua thả vài cái đinh cảnh cáo là họ sẽ nhớ ngay", độc giả Tuyen Tran bình luận hóm hỉnh.

"Dẫu biết đập phá tài sản người khác là vi phạm pháp luật và không thể ngụy biện bằng bất cứ lý do gì, song từ sự việc này, tôi cũng mong các tài xế chú ý quan sát hơn mỗi khi dừng đỗ phương tiện. Chính tôi cũng từng bị dừng đỗ xe trước cửa và không thể ra vào nên tôi hiểu sự bức xúc, khó chịu đó. Nơi đô thị chật chội, mỗi người có ý thức một chút, mọi thứ sẽ tươi đẹp hơn", bạn đọc có nickname Jacky Tran chia sẻ.