Hà Nội: Tài xế xe buýt bỏ khách giữa đường vì... đau bụng

Thông tin được lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt 10-10 trao đổi với phóng viên Dân trí chiều tối 24/1.

Theo vị lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt 10-10, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã trực tiếp vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc. Đồng thời, xí nghiệp đã cử cán bộ, nhân viên liên hệ với từng hành khách trên chuyến xe để xin lỗi về sự việc.

Về nguyên nhân tài xế bỏ khách giữa đường, lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt 10-10 cho biết, qua nắm bắt thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, tài xế bị đau bụng dữ dội, không thể chịu đựng được, dẫn đến hành động như người dân phản ánh.

Lãnh đạo xí nghiệp xe buýt thừa nhận cách xử lý của tài xế là thiếu chuyên nghiệp, gây bức xúc cho hành khách. Ngay sau đó, đơn vị đã làm việc với tài xế và yêu cầu cán bộ liên hệ, gửi lời xin lỗi tới từng khách hàng vì sự việc không mong muốn.

Sự việc gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

"Quan điểm của chúng tôi là không bao che, dung túng cho những hành vi thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng khách hàng", lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt 10-10 nói.

Trước đó, theo phản ánh của bạn đọc báo Dân trí, tối 23/1, trên chuyến xe buýt số 29, biển kiểm soát 29B-197.xx, xảy ra sự việc khiến nhiều người bức xúc.

Khoảng 20h, xe buýt đang lưu thông trên lộ trình từ Tân Lập đi Giáp Bát thì gặp tình trạng giao thông đông đúc, ùn tắc kéo dài tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình. Lúc này, một số hành khách đề nghị được xuống xe sớm để kịp chuyến xe về quê nhưng tài xế từ chối vì chưa đến điểm đón, trả khách theo quy định.

Khi thoát khỏi ùn tắc, tài xế bất ngờ quay đầu xe và đề nghị toàn bộ hành khách xuống với lý do xe phải quay về Tân Lập. Khi hành khách trên xe phản ứng, tài xế nói "phải đi vệ sinh" rồi bỏ lại xe.

Sau đó, khoảng 30 hành khách lần lượt rời xe, tự tìm cách di chuyển. Đến khoảng 21h, 6-7 hành khách vẫn ở lại trên xe, trong đó có cả người cao tuổi.