CSGT đề nghị không ngăn đường, tổ chức sự kiện ở trung tâm TPHCM

Sáng 29/1, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Trong năm 2025, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố tiếp tục được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông và đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường vẫn là vấn đề nan giải.

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2025 tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM), cho biết, PC08 vừa sơ kết 15 ngày ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè tại TPHCM. Nhờ sự triển khai quyết liệt, đường phố khu vực trung tâm đã thông thoáng hơn.

"Lần này khác những lần trước là giải quyết đến đâu sẽ tiến hành hậu kiểm, gắn camera giám sát đến đó. Xử lý đến đâu giữ gìn đến đó. Khi có tái lấn chiếm thì quyết liệt xử lý", Đại tá Trần Trung Hiếu chia sẻ.

Liên quan đến việc sử dụng vỉa hè, lòng đường, Trưởng Phòng CSGT TPHCM kiến nghị UBND thành phố hoàn thiện quy trình cấp phép với các sự kiện tổ chức trên lòng đường.

Theo lãnh đạo PC08, thời gian qua, các sự kiện này được tổ chức ở khu vực trung tâm TPHCM, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Khu vực đường Lê Lợi thường được rào chắn làn ô tô để tổ chức sự kiện, ảnh hưởng đến giao thông (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

"Cần từng bước dời các hoạt động này ra khỏi khu vực trung tâm, có thể đưa về Phú Mỹ Hưng, Sala, khu vực TP Thủ Đức cũ... hoặc tổ chức trong phạm vi khép kín để không ảnh hưởng đến giao thông", lãnh đạo PC08 TPHCM đề xuất.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Sài Gòn cũng bày tỏ đồng tình với đề xuất của Trưởng Phòng CSGT TPHCM, về việc chuyển các sự kiện lớn ra các phường lân cận thay vì tổ chức ở lòng đường khu vực trung tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ủng hộ quan điểm của lực lượng công an thành phố trong việc lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường. Lãnh đạo thành phố thống nhất việc giải quyết phải đi kèm hậu kiểm, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm như những năm trước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Ngọc Tân).

Ông Bùi Xuân Cường cũng ghi nhận phản ánh của lực lượng công an và chính quyền địa phương về việc tổ chức sự kiện tại khu vực trung tâm. Về vấn đề này, từ năm 2023, TPHCM đã có văn bản hướng dẫn việc tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao trên một số tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn...

"Hiện nay, thành phố phải tiếp tục hoàn chỉnh các hướng dẫn. Sự kiện nào được tổ chức trên đường giao thông, sự kiện nào không được... tôi giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề xuất nội dung này", Phó Chủ tịch TPHCM chỉ đạo.

Bước sang năm 2026, lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng như Vành đai 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy... để giải tỏa ùn tắc giao thông các tuyến đường kết nối cảng biển, sân bay.