Tìm chủ của 32 thú cưng được giải cứu từ tay kẻ trộm ở TPHCM

Liên quan đến vụ bắt giữ nhóm trộm và tiêu thụ chó, mèo trên đường Lê Văn Lương, Công an phường Tân Hưng, TPHCM, đang giữ và chăm sóc các con vật, trong thời gian tìm chủ nhân.

Một con mèo được nhân viên thú y kiểm tra sức khỏe (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách thông báo người dân bị mất chó, mèo thì đến Công an phường Tân Hưng trình báo.

Khi đi, người dân mang theo hình ảnh thú cưng trước khi bị mất, giấy tờ mua bán, sổ tiêm phòng, hóa đơn thú y hoặc lịch sử chuyển khoản giao dịch; thông tin chi tiết về thời gian bị mất, giá trị vật nuôi; các đặc điểm nhận dạng riêng biệt như vết bớt, tật, màu lông,...

Trước đó, sáng 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, phối hợp với Công an phường Tân Hưng kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo với tổng trọng lượng hơn 92kg, cùng các tang vật như cân, túi vải, dây dù và 4 xe máy.

Các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ chó mèo bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm trên, các đối tượng có mặt tại căn hộ gồm: Lê Minh Thanh (SN 1977), Lê Quốc Khánh (SN 2001), Nguyễn Duy Thiện (SN 1996), Nguyễn Hoàng Long (SN 2000) và Phạm Minh Phước (SN 1952, cùng ngụ TPHCM).

Bước đầu, Thanh, Thiện và Phước khai nhận đã đi bắt trộm chó, mèo tại khu vực phường Tân Hưng và các địa bàn lân cận, sau đó bán lại cho Khánh và Long để tiêu thụ.