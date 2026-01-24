Làm rõ thông tin mộ tổ của dòng họ “xuất hiện” trên đất người khác

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin chủ đất ngỡ ngàng phát hiện ngôi mộ tổ của dòng họ “bỗng nhiên mọc” trên đất của mình. Nhiều bình luận cho rằng đây là hành vi của chủ cũ lô đất nhằm “lật kèo” khi giá đất tăng cao và công kích dòng họ có tên gắn trên bia mộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, lô đất có diện tích hơn 689m2, ở khối Mỹ Thượng, phường Vinh Lộc, Nghệ An, thuộc quyền sở hữu của bà D.T.Q.N..

Đại diện dòng họ Lê cho biết ngôi mộ bị san gạt, mới đây mới xác định được vị trí (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà N. nhận chuyển nhượng của bà N.T.L.A. từ tháng 10/2025 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này ngày 20/11/2025.

Chủ đất khẳng định, hiện trạng, sổ đỏ và bản đồ địa chính thời điểm giao dịch không thể hiện trên thửa đất có ngôi mộ. Ngôi mộ xuất hiện trên đất của bà N. từ ngày 9/12/2025.

Bà N. đã thương lượng với người của dòng họ Lê di chuyển ngôi mộ ra khỏi lô đất để thực hiện việc xây dựng, đồng thời sẵn sàng chi trả chi phí di chuyển (250-300 triệu đồng) nhưng 2 bên không đi đến thống nhất. Vụ việc sau đó đã được chủ đất báo lên chính quyền địa phương.

Bà N. yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà trên thửa đất này, làm rõ nguồn gốc của ngôi mộ kể trên.

Trong khi UBND phường Vinh Lộc đang giao 2 bên tiếp tục gặp gỡ, bàn bạc phương án giải quyết thì ngày 15/1, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vụ việc. Các bình luận của người dùng mạng xã hội đã đẩy vấn đề “nóng” lên.

Trong cuộc làm việc với chính quyền địa phương và chủ đất mới đây, đại diện dòng họ Lê khẳng định đây là ngôi mộ bà tổ của dòng họ, có tuổi đời khoảng 500 năm.

Thửa đất của bà N. nằm ở vị trí đắc địa nhưng hiện không thể xây dựng do vướng ngôi mộ (Ảnh: Hoàng Lam).

Khu vực này trước đây là nghĩa trang, sát khu dân cư. Năm 2004, ông V.V.T. được cấp sổ đỏ đối với thửa đất có ngôi mộ tổ của dòng họ Lê. Thời điểm này, họ Lê cũng có kế hoạch di dời phần mộ đến nghĩa trang dòng họ nhưng do có người qua đời nên chưa thực hiện được.

Thửa đất này sau đó được chuyển nhượng nhiều lần. Các chủ đất cũng đề nghị dòng họ Lê di dời phần mộ. Đại diện dòng họ khẳng định đây cũng là mong muốn của các thành viên trong gia tộc nhưng do chưa hết tang nên chưa thể thực hiện được.

Sau đó phần mộ bị một trong các chủ đất đổ đất cát san lấp dẫn đến thất lạc. Mới đây, qua chỉ dẫn của ông T. (người được cấp bìa đỏ đầu tiên đối với thửa đất) và 2 người lái máy xúc được thuê san ủi trước đó, dòng họ Lê mới xác định vị trí ngôi mộ, tổ chức tôn tạo, chờ thời điểm thích hợp để di dời.

Đại diện dòng họ bác bỏ thông tin “ngôi mộ mọc sau 1 đêm” như trên mạng xã hội. Việc tôn tạo mộ được thực hiện ban ngày. Thời điểm tôn tạo mộ họ không biết chủ đất là ai.

Khi bà N. liên hệ để thương lượng vấn đề di chuyển mộ, đại diện dòng họ nhất trí, đồng thời cũng nêu rõ vướng mắc về mặt tâm linh, dự kiến đến tháng 7 âm lịch sẽ cất bốc.

Người đại diện dòng họ Lê cho biết, sự việc được đưa lên mạng xã hội với định hướng rõ ràng kèm theo những bình luận sai sự thật đã xúc phạm danh dự của dòng họ. Dòng họ sẽ yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, xử lý những cá nhân đăng tải, bình luận có dấu hiệu xúc phạm, vu khống này.

Ngày 22/1, ông Nguyễn Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc, cho biết địa phương đã mời đại diện dòng họ và chủ thửa đất làm việc, hòa giải lần 2, tìm phương án giải quyết vụ việc. Trong 1-2 ngày tới, phường sẽ có báo cáo cụ thể về nội dung, kết quả buổi làm việc giữa các bên liên quan.