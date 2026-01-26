Luật sư phân tích pháp lý vụ gần 8 tỷ đồng tiền mặt "đi xe khách"

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Ngô Đức Thành (SN 2003) và Trần Minh Vũ (SN 1989), cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, để làm rõ vụ trộm cắp 2 gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt trên xe khách tuyến Bắc - Nam.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa, trong vụ án này, khi thực hiện hành vi trộm cắp, các đối tượng đã nhận thức được tài sản trong túi có giá trị.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Các đối tượng trộm cắp phải chịu trách nhiệm hình sự căn cứ vào tổng giá trị thực tế của tài sản chiếm đoạt sau khi được cơ quan chức năng định giá hoặc kiểm đếm, trên cơ sở chứng cứ do bị hại và các bên liên quan cung cấp”, luật sư Giáp nói.

Ông cũng cho rằng ngoài việc khởi tố, tạm giữ hình sự đối với các nghi phạm liên quan, cơ quan chức năng cần làm rõ nguồn gốc số tiền, đồng thời yêu cầu các bên chứng minh mối quan hệ giao dịch dân sự.

Luật sư Giáp cho biết, các nghi phạm trong vụ án bị bắt để điều tra về tội Trộm cắp tài sản, được quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

“Theo khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự, mức án cao nhất là 20 năm tù nếu giá trị tài sản chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Về trách nhiệm dân sự, các nghi phạm phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã trộm cắp”, luật sư Hoàng Trọng Giáp thông tin.

Số tiền là tang vật trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 9/1, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được trình báo của ông V.Đ.T., tài xế xe khách, quê thành phố Đà Nẵng về việc bị mất 2 gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt do khách hàng gửi từ Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến ngày 13/1, lực lượng chức năng đã làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là Ngô Đức Thành và Trần Minh Vũ.

Đối tượng Trần Minh Vũ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên, thu giữ 7,5 tỷ đồng và đang hoàn tất các thủ tục giám định số tiền này.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân, các nhà xe và đơn vị vận tải cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, đặc biệt là hàng hóa có giá trị lớn trong quá trình vận chuyển; kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn nhằm phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.