Vụ phá hoại xe Mercedes GLC200: Xác định mức bồi thường ra sao?

Liên quan vụ xe Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ bên đường trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội) tối 18/1, chị N. (chủ phương tiện) cho biết những người liên quan đã liên hệ để thương lượng. Theo đó, 3 người có hành vi cào xước, đập kính lái chiếc xe đã gặp chị để xin lỗi, bày tỏ mong muốn tha thứ cũng như cam kết bồi thường thiệt hại.

Theo quy định của pháp luật, đối với trường hợp xảy ra thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, ngoài chi phí sửa chữa phương tiện thì mức bồi thường thiệt hại sẽ còn các khoản tiền nào?

Phần đuôi xe bị cào xước (Ảnh: B.N.).

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 589 Bộ luật Dân sự 2015, mức bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm các khoản thiệt hại sau: Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng; Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại và Thiệt hại khác do luật quy định.

Về chi tiết cách tính mức bồi thường, Điều 6 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với thiệt hại do tài sản bị hư hỏng, thiệt hại là chi phí để sửa chữa, khôi phục lại tình trạng tài sản trước khi bị hư hỏng theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết bồi thường để xác định thiệt hại. Nếu tài sản bị hư hỏng không thể sửa chữa, khôi phục thì thiệt hại được xác định tương đương với trường hợp tài sản bị hủy hoại.

Thứ hai, lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút là hoa lợi, lợi tức mà người bị thiệt hại đang hoặc sẽ thu được nếu tài sản không bị mất, bị hư hỏng. Đối với những tài sản trên thị trường không có cho thuê, hoa lợi, lợi tức được xác định trên cơ sở thu nhập trung bình của 3 tháng liền kề do tài sản bị thiệt hại mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm thiệt hại xảy ra.

Thứ ba, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại là những chi phí thực tế, cần thiết tại thời điểm chi trong điều kiện bình thường cho việc áp dụng các biện pháp cần thiết làm cho thiệt hại không phát sinh thêm và sửa chữa, khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản bị xâm phạm.

Ngoài những khoản bồi thường nêu trên, các bên có thể thương lượng, đàm phán về các khoản thiệt hại khác theo quy định. Việc xác định trách nhiệm bồi thường dân sự sẽ theo nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, căn cứ các tài liệu, hóa đơn, chứng từ và các chứng cứ khác mà bên bị thiệt hại đưa ra. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, các bên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.