Vụ máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk: Phi công xuất viện

Trưa 29/1, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk), cho biết sau quá trình điều trị, theo dõi tại đơn vị, Trung úy phi công Đinh Thành Trung đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Trước đó, khoảng 9h ngày 28/1, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiếp nhận Trung úy phi công Đinh Thành Trung bị thương khi nhảy dù tiếp đất sau sự cố máy bay quân sự rơi.

Trung úy phi công Đinh Thành Trung (ở giữa) được xuất viện để trở về đơn vị (Ảnh: Nguyệt Nguyễn).

Thời điểm này, phía bệnh viện đã kích hoạt "báo động đỏ", huy động tổng lực các y, bác sĩ kịp thời xử lý, điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của nam phi công. Bệnh nhân được chụp X-quang, CT scan đều không phát hiện bất thường.

Khi sức khỏe ổn định, bệnh viện đã cho nam phi công xuất viện để trở về Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Cũng trong sáng 29/1, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân đã trao giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Thành Khang (lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Linh, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) có hành động dũng cảm khi đã kịp thời hỗ trợ, sơ cứu khi phát hiện Trung úy phi công bị thương, nằm ở gốc cây.

Ngôi nhà nơi em Khang dìu phi công vào để sơ cứu ban đầu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Em Khang dìu Trung úy Đinh Thành Trung vào nhà lấy gối kê cho nam phi công nằm nghỉ ngơi và chăm sóc trong khả năng của mình. Ít phút sau, lực lượng quân đội có mặt, đưa nam phi công vào bệnh viện điều trị.

Với hành động này, em Khang đã được UBND phường Hòa Hiệp trao giấy khen, biểu dương.

Như Dân trí thông tin, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài bay (bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7h27 sáng nay.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7h44. Phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được. Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư; khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn.

Máy bay va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) nên không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.