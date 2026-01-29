Quà tết tặng người có công cao nhất là 10 triệu đồng/suất

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, thành phố sẽ tặng hơn 210.000 suất quà tết cho người dân thuộc diện chính sách có công với tổng số tiền gần 340 tỉ đồng, cao gấp đôi tổng số tiền đã chi của cả 3 khu vực TPHCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ trong năm 2025 (hơn 173 tỉ đồng).

TPHCM dành 340 tỉ đồng tặng hơn 210.000 suất quà tết đến người có công (Ảnh minh họa: Mộc Khải).

Tết Bính Ngọ năm 2026 là năm đầu tiên thành phố triển khai chính sách tặng quà tết đối với người dân thuộc diện chính sách có công sau khi sáp nhập 3 tỉnh thành cũ (TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu) làm một.

Để đảm bảo quyền lợi cho người có công, TPHCM đã lựa chọn mức quà tặng cao nhất mà 3 khu vực đã thực hiện trong năm 2025 để triển khai trong năm 2026. Đồng thời, thành phố còn bổ sung nhiều nhóm người có công được nhận quà tết năm 2026.

Trong năm 2025, tại TPHCM cũ chỉ tặng quà cho 3 nhóm người có công, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ tặng cho 5 nhóm, Bình Dương tặng cho 10 nhóm. Năm 2026, TPHCM tặng quà tết cho 12 nhóm người có công.

Trong đó, nhóm Mẹ Việt Nam Anh Hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi có mức quà tết cao nhất là 10 triệu đồng/suất.

Mức này trong năm 2025 chỉ áp dụng tại địa bàn tỉnh Bình Dương cũ; tại TPHCM cũ chỉ là 3,1 triệu đồng/suất; tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũ là 2,8 triệu đồng/suất.

Cao thứ hai là nhóm cán bộ lão thành cách mạng hưởng trợ cấp hằng tháng; cán bộ tiền khởi nghĩa đang hưởng trợ cấp hằng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hưởng trợ cấp hằng tháng. Mức quà tết của nhóm này là 7 triệu đồng/suất.

Mức này trong năm 2025 chỉ áp dụng tại địa bàn tỉnh Bình Dương cũ; tại TPHCM cũ chỉ là 2,2 triệu đồng/suất; tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũ là 1,7 triệu đồng/suất.

Cao thứ ba là nhóm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Mức quà tết của nhóm này là 3,1 triệu đồng/suất.

Mức này trong năm 2025 tại địa bàn tỉnh Bình Dương cũ là 3 triệu đồng/suất; tại TPHCM cũ chỉ là 1,7 triệu đồng/suất; tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũ là 1,3 triệu đồng/suất.

Cụ thể mức quà tết năm 2026 của 12 nhóm người có công trên địa bàn TPHCM như sau:

UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, tăng cường các giải pháp hỗ trợ gia đình người có công nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Thành phố yêu cầu phải đảm bảo gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng có mức sống bằng và khá hơn so với mức sống trung bình của hộ dân tại địa bàn dân cư.

Đồng thời, UBND Thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn tặng quà cho người dân thuộc diện đối tượng chính sách có công trên địa bàn thành phố.