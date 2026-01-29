Chợ sỉ quất cảnh dài cả cây số, xe tải nối đuôi nhau chờ nhận hàng

Từ mùng 10 tháng Chạp âm lịch, làng quất Cẩm Hà (nay thuộc phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm xe tải lớn nhỏ đổ về vận chuyển quất cảnh đi khắp nơi.

Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, được mệnh danh là chợ bán sỉ quất lớn nhất Hội An, hàng loạt vườn quất Tết đủ loại, với giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng mỗi chậu, đã sẵn sàng phục vụ thị trường.

Xe tải nối đuôi nhau đổ về chợ quất sỉ ở Hội An để “ăn hàng” (Ảnh: Ngô Linh).

Thương lái từ các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, thành phố Huế và nhiều tỉnh, thành khác đã đổ về đây để thu mua quất với số lượng lớn, sau đó vận chuyển bằng xe tải về bán tại địa phương của mình.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, niềm vui đã đến với các chủ vườn khi giá quất năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái, và hầu hết các vườn quất đã được đặt cọc từ sớm.

Ông Nguyễn Kim Hồng, một hộ trồng quất lâu năm tại phường Hội An Tây cho biết vườn của ông xuất bán khoảng 800 chậu quất, toàn bộ số này đã được thương lái đặt mua hết từ sớm.

Quất được vận chuyển đi khắp cả nước để phục vụ nhân dân chơi Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ông Hồng, quất chậu nhỏ có giá 600.000-800.000 đồng/chậu, loại phổ biến dao động 1,2-2,2 triệu đồng, trong khi những chậu lớn, dáng đẹp có giá từ 2,7 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, năm nay lượng thương lái từ các tỉnh phía Bắc đổ về thu mua tăng đột biến, tạo nên sự cạnh tranh sôi nổi ngay tại vườn.

Bà Nguyễn Thị Phượng (60 tuổi, phường Hội An Tây), với gần 30 năm gắn bó với nghề, chia sẻ rằng giá quất bán sỉ tại vườn năm nay tăng nhẹ nhờ chất lượng cây tốt và mẫu mã đẹp. Bà cho biết phần lớn thương lái là khách quen lâu năm nên việc mua bán diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng ép giá.

“Gia đình tôi tập trung chăm sóc 400 chậu quất lớn, thương lái đã đặt cọc toàn bộ. Chúng tôi đang “tân trang” lại chậu quất để vài ngày nữa thương lái đến đưa đi tiêu thụ”, bà Phượng nói.

Ngày hội quất cảnh Cẩm Hà lần thứ X năm 2026 được địa phương tổ chức chiều 28/1 (Ảnh: Ngô Linh).

Để quảng bá nghề trồng quất đến người dân và du khách, chiều 28/1, UBND phường Hội An Tây đã tổ chức Ngày hội quất cảnh Cẩm Hà lần thứ X năm 2026. Ngày hội nhằm giới thiệu thương hiệu quất cảnh Cẩm Hà, đồng thời mở rộng không gian giao lưu, kết nối và tôn vinh nghề trồng quất cảnh trên địa bàn phường.

Bà Lê Thị Hồng Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, cho biết tổng diện tích trồng quất cảnh trên địa bàn phường là hơn 272.000m2, cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán gần 150.000 chậu quất cảnh các loại, đảm bảo chất lượng và mẫu mã đa dạng.

Lãnh đạo UBND phường Hội An Tây cũng cho biết địa phương đang định hướng nâng cao chất lượng và giá trị mỹ thuật của cây quất cảnh, từng bước phát triển mô hình trồng quất hữu cơ, tạo ra các sản phẩm sạch từ quất; đồng thời phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với cây quất.