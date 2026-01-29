Lương cao, thưởng lớn là phúc lợi để người lao động ở lại

Thu nhập chưa đáp ứng kỳ vọng khiến người lao động chuyển việc

Báo cáo lương và thị trường lao động năm 2026 do Navigos Group cho thấy, trong 250 doanh nghiệp và 1.600 người lao động, có 30.66% người cho biết thu nhập chưa đáp ứng kỳ vọng là nguyên nhân chính khiến họ cân nhắc nghỉ việc, trong khi 24.71% rời bỏ vì thiếu cơ hội học hỏi và phát triển.

Ở chiều ngược lại, khi xem xét công việc mới, 78.71% người lao động ưu tiên mức thu nhập và gói đãi ngộ, còn 38.36% xem cơ hội thăng tiến là yếu tố quyết định.

Sự tương quan giữa 2 nhóm số liệu cho thấy người lao động không đơn thuần rời đi vì bất mãn, mà chủ động quản trị sự nghiệp, tìm kiếm môi trường có khả năng đáp ứng tốt hơn cả giá trị hiện tại (thu nhập) và giá trị tương lai (cơ hội phát triển).

Những lý do người lao động chủ động nghỉ việc (Ảnh chụp màn hình).

Theo Navigos Group, nếu thu nhập phản ánh nhu cầu được công nhận đúng với năng lực đóng góp, thì cơ hội phát triển thể hiện kỳ vọng tích lũy năng lực để nâng cao tính cạnh tranh trong dài hạn. Đây chính là 2 trụ cột định hình hành vi dịch chuyển việc làm của lực lượng lao động Việt Nam trong giai đoạn này.

Bên cạnh thu nhập và học hỏi, văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc cũng thuộc nhóm yếu tố ưu tiên. Điều này cho thấy người lao động ngày càng chú trọng trải nghiệm làm việc trọn vẹn, sự phù hợp giá trị và tính bền vững của môi trường làm việc, không chỉ tập trung vào lợi ích vật chất.

Khi cân nhắc thay đổi công việc, người lao động hiện nay lựa chọn linh hoạt giữa 2 hướng đi chính: Tìm kiếm cơ hội bên ngoài hoặc luân chuyển nội bộ.

Bên cạnh đó, 39.04% ưu tiên tìm việc mới ngoài tổ chức hiện tại, trong khi chỉ 8.75% lựa chọn thay đổi vị trí trong nội bộ doanh nghiệp.

Bối cảnh thị trường lao động những năm gần đây cũng góp phần định hình sự linh hoạt này. Xu hướng tái cơ cấu ở nhiều doanh nghiệp khiến cơ hội nội bộ bị thu hẹp, trong khi các ngành phục hồi nhanh hơn lại mở ra thêm vị trí mới trên thị trường, khuyến khích người lao động mở rộng lựa chọn ra bên ngoài.

Người lao động quan tâm hơn đến sự thăng tiến

Kết quả khảo sát về mục tiêu phát triển nghề nghiệp cho thấy người lao động có sự phân hóa rõ rệt về động lực và định hướng phát triển. Nhóm ưu tiên “tăng thu nhập” chiếm tỷ lệ cao nhất (54.50%), phản ánh áp lực chi phí sống và mục tiêu nâng cao ổn định tài chính trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Tiếp theo là nhóm mong muốn “thăng tiến trong sự nghiệp” (44.20%) và “phát triển kỹ năng chuyên môn” (38.73%) cho thấy lực lượng lao động đang tập trung vào việc nâng cao năng lực cốt lõi để cải thiện giá trị nghề nghiệp và mở rộng cơ hội trong tương lai.

Đáng chú ý, 35.57% người lao động được khảo sát lựa chọn phát triển sự nghiệp theo hướng đa công việc, phản ánh sự nổi lên của tư duy nghề nghiệp linh hoạt và nhu cầu đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Mục tiêu phát triển nghề nghiệp của người lao động (Ảnh chụp màn hình).

Sự dịch chuyển này được thúc đẩy bởi 3 yếu tố chính: Công nghệ và các nền tảng số giúp việc làm thêm hoặc nhận dự án tự do trở nên dễ tiếp cận hơn; mức tăng lương tại nhiều ngành nghề chưa theo kịp chi phí sinh hoạt, khiến người lao động tìm kiếm thêm nguồn thu bổ sung; thế hệ lao động trẻ có xu hướng khám phá nhiều lĩnh vực song song để tích lũy trải nghiệm và mở rộng năng lực nghề nghiệp.

Navigos Group cho biết, xu hướng này cho thấy lao động không chỉ mong muốn thu nhập cao hơn, mà còn tìm kiếm sự tự chủ và linh hoạt trong cách thức thiết kế lộ trình sự nghiệp của riêng mình.

Các nhóm mục tiêu khác như phát triển kỹ năng mềm, thay đổi công ty để có môi trường phù hợp hơn hay xây dựng doanh nghiệp riêng cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa nhóm tìm kiếm sự ổn định và nhóm có xu hướng tự chủ nghề nghiệp.

Qua đó cho thấy, lao động hướng tới việc cải thiện thu nhập, mở rộng cơ hội phát triển và chủ động hơn trong hành trình nghề nghiệp.