Ước mong "mẹ sớm khỏe" mãi dang dở của cậu học trò lớp 11

Những ngày cuối tháng 1, trong căn nhà nhỏ ở xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), hình ảnh 2 anh em Phạm Tuấn Hưng (lớp 11, Trường THPT Hương Sơn) và Phạm Tuấn Thịnh (7 tuổi, lớp 2) quấn khăn tang, lặng lẽ đứng trước bàn thờ mẹ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Hoàn cảnh gia đình Tuấn Hưng được báo Dân trí phản ánh trong bài viết "Ước mong nghẹn lời của cậu học trò khi mẹ nguy kịch, cha bệnh tật kiệt sức".

Hưng và em trai đứng lặng lẽ bên bàn thờ người mẹ vừa qua đời (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo người thân, chị Đào Thị Thanh (SN 1986, mẹ của Hưng và Thịnh) vừa qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo liên quan đến não.

Chị phải lọc máu, truyền huyết tương kéo dài tại Hà Nội trong tình trạng mê man. Thế nhưng, bệnh tình của chị ngày càng nặng, gia đình đành xin xuất viện trở về quê.

Đến khuya 27/1, chị Thanh trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Tang lễ được người thân, bà con lối xóm, chính quyền chung tay lo liệu theo phong tục địa phương.

Bà Lê Thị Thảo (73 tuổi, mẹ chồng chị Thanh) nghẹn ngào chia sẻ, trong những ngày con dâu lâm bệnh nặng rồi qua đời, gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên từ chính quyền, bà con và đặc biệt là bạn đọc báo Dân trí.

Chị Thanh đã qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Viết Cường).

"Do bệnh tình tiến triển quá nặng, con dâu tôi không qua khỏi, gia đình rất đau lòng. Hai cháu còn đang tuổi đến trường, nay sớm mồ côi mẹ, trong khi bố lại mang nhiều bệnh tật. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm, bạn đọc tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để các cháu có thể vững bước hơn trên con đường phía trước", bà Thảo nói.

Chị Thanh kết hôn với anh Phạm Thanh Hoài (SN 1982, con trai út bà Thảo) vào năm 2008. Anh Hoài làm thợ xây, chị Thanh phụ việc quán ăn vặt. Hai vợ chồng luôn chắt chiu, dành dụm cho các con ăn học.

Tai ương bắt đầu ập đến từ năm 2022, khi anh Hoài được chẩn đoán mắc viêm gan nặng, sau đó phát hiện thêm bệnh dạ dày và tuyến giáp. Sức khỏe suy kiệt khiến người trụ cột gia đình không còn đủ khả năng lao động. Gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai chị Thanh.

Hưng và em trai sớm chịu cảnh mồ côi mẹ (Ảnh: Dương Nguyên).

Cuối năm 2025, chị Thanh xin nghỉ việc vì cảm cúm, ho kéo dài. Sau thăm khám, chị được chẩn đoán mắc viêm não tự miễn, một căn bệnh hiếm gặp. Chị được chuyển ra Hà Nội điều trị với chi phí vô cùng tốn kém.

Từ ngày vợ lâm trọng bệnh, anh Hoài đi cùng chăm sóc, để lại 2 con ở quê nhà. Mỗi buổi chiều tan học, Hưng và Thịnh lại lặng lẽ trở về căn nhà trống vắng, chờ đợi từng cuộc điện thoại báo tin từ bệnh viện.

Thời điểm đó, khi được hỏi về tương lai, Hưng chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm. Sau giây lát ngập ngừng, cậu học trò nói nhỏ, giọng rụt rè: "Con và em chỉ ước mẹ sớm khỏe lại để được về nhà!".

Giờ đây, ước mong tưởng chừng giản dị ấy của 2 anh em Hưng, Thịnh đã không thể thành hiện thực được nữa.

Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hương Sơn, bày tỏ mong muốn các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí tiếp tục chung tay sẻ chia, giúp gia đình anh Hoài sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, để các cháu tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở.