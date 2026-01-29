Bắt khẩn cấp 5 người đánh bạc trong quán cà phê ở Đồng Nai

Ngày 29/1, Công an phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai, tạm giữ hình sự 5 người gồm: Nguyễn Trọng Lư (SN 1982) Nguyễn Hữu Thiên (SN 1978), Đỗ Trọng Huy (SN 1980, cả ba cùng ngụ phường Phước Bình, Đồng Nai) và Bùi Hoàng (SN 1972, ngụ phường Phước Long, Đồng Nai), Lê Hoài Hận (SN 1979, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, khoảng 16h40 ngày 27/1, nhận được tin báo của người dân về việc tại quán cà phê không tên của Nguyễn Trọng Lư và Lê Hoài Hận, khu phố 5, phường Phước Bình, có một số người đánh bạc.

Tang vật tại hiện trường (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Công an phường Phước Bình cử cán bộ xuống hiện trường để kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 5 người đánh bạc bằng hình thức đánh bài "phỏm", thắng thua bằng tiền và thu tiền xâu.

Công an thu giữ tại hiện trường 2 bộ bài, hơn 13 triệu đồng và một số tang vật, tài liệu liên quan. Công an phường Phước Bình xác định hành vi của nhóm người trên có dấu hiệu của tội Đánh bạc.