Cảnh thót tim ở lối ra Đại lộ Thăng Long, người dân mong có gờ giảm tốc

Phản ánh tới báo Dân trí, nhiều bạn đọc cho biết họ thường xuyên căng thẳng khi di chuyển trên đoạn đường từ lối ra Đại lộ Thăng Long đến hầm chui Trung Hòa. Lưu lượng phương tiện lớn đổ dồn vào nội đô khiến làn đường hỗn hợp tại khu vực này trở nên rối loạn.

Theo người dân, các phương tiện liên tục “cắt mặt” nhau khi một dòng xe đi thẳng hướng Vành đai 3 - Khuất Duy Tiến, trong khi số phương tiện còn lại đi thẳng xuống hầm chui Trung Hòa, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong các ngày 2-3/12, đoạn đường mà người dân phản ánh là làn đường hỗn hợp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các phương tiện từ đường Cương Kiên và khu Vinhome Green Bay thường xuyên băng cắt qua dòng xe để nhập vào làn hướng xuống hầm chui Trung Hòa - Trần Duy Hưng, trong khi xe tải và xe container chỉ được phép đi thẳng về hướng Vành đai 3 - Khuất Duy Tiến.

Ngoài ra, xe lưu thông trên đường gom theo hướng Đại lộ Thăng Long - hầm chui Trung Hòa có thói quen chạy tốc độ cao, khiến việc xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ trở nên rất khó khăn.

Người dân kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu lắp đặt gờ giảm tốc tại lối ra Đại lộ Thăng Long và trước cửa hầm chui Trung Hòa nhằm hạn chế tốc độ, an toàn cho người đi đường.

Trước ý kiến của người dân, đại diện chỉ huy Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết đoạn đường từ lối ra Đại lộ Thăng Long đến hầm chui Trung Hòa vốn là làn đường hỗn hợp, các phương tiện được phép nhập, tách làn. Xe tải tách làn, đi vào đường gom để lên Vành đai 3, còn xe máy đi vào hầm chui, nên tình trạng giao thông lộn xộn tại khu vực này là khó tránh khỏi.

Về đề xuất làm gờ giảm tốc, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết đơn vị sẽ tiến hành khảo sát trên đoạn đường này.

“Từ trước đến nay, đoạn đường từ lối ra Đại lộ Thăng Long đến hầm chui Trung Hòa là làn hỗn hợp, xe máy được phép lưu thông. Nếu đặt gờ giảm tốc, cần phải họp bàn, đánh giá kỹ lưỡng bởi việc này có thể phát sinh rủi ro.

Ban ngày, lưu lượng phương tiện đông nên các xe buộc phải đi chậm, không ảnh hưởng nhiều. Nhưng ban đêm đường vắng, người dân thường có thói quen chạy nhanh, gặp gờ giảm tốc cao dễ bị loạng choạng, mất tay lái, nguy cơ tai nạn rất lớn”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 phân tích.

Giao thông lộn xộn trên đoạn đường Đại lộ Thăng Long - hầm chui Trung Hòa (Video: Gia Đoàn).

Dù vậy, chỉ huy Đội CSGT số 6 cho biết, đơn vị ghi nhận đầy đủ ý kiến người dân và sẽ đưa nội dung này tại các cuộc họp về tổ chức giao thông để nghiên cứu, đánh giá.

“Một trong những phương án có thể xem xét là bổ sung hệ thống đèn cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông”, đại diện chỉ huy đội CSGT số 6 nói thêm.