Người dân mong cấm xe tải chạy làn tốc độ cao từng ngày, áp dụng toàn quốc

Cơ quan chức năng của Hà Nội đang xây dựng phương án tổ chức giao thông, cấm xe tải đi vào làn trái trong cùng sát dải phân cách trên đại lộ Thăng Long và đường Võ Nguyên Giáp.

Phương án được đưa ra xuất phát từ thực tế tổ chức giao thông trên cao tốc hiện nay chưa được tối ưu. Đặc biệt, Cục Cảnh sát giao thông đề xuất cấm xe tải đi vào làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) trên hai tuyến nêu trên.

Đề xuất cấm các xe tải chạy ở làn tốc độ cao nhất trên cao tốc tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Trong đó phần lớn là sự ủng hộ, đồng tình của cánh tài xế.

Hà Nội đang xây dựng phương án tổ chức giao thông, cấm xe tải đi vào làn trái trong cùng sát dải phân cách trên đại lộ Thăng Long (Ảnh: Hải Long).

Là người thường xuyên đi cao tốc, độc giả Nguyễn Quang cho rằng việc cấm xe tải ở làn tốc độ cao nhất là rất cần thiết, và lẽ ra phải áp dụng từ lâu. Theo bạn đọc này, nên nhanh chóng triển khai trên tất cả các tuyến cao tốc để phương tiện lưu thông nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và an toàn hơn.

"Như trên tuyến đường Hà Nội - Bắc Ninh hay đường Nguyễn Trường Tộ ở Hải Phòng, quy định tốc độ 50km/h với xe tải và 90km/h với xe con, nhưng tôi thường xuyên thấy cảnh 2 xe tải chạy song song, cùng tốc độ.

Xe con và các phương tiện khác không thể vượt và chạy với tốc độ cho phép, rất ức chế. Xin vượt đủ kiểu nhưng xe phía trước không nhường vì không được nhường đường", anh Bình phàn nàn, khẩn cầu cơ quan chức năng tháo gỡ bất cập trên.

Tài khoản trung.bhyt@icloud.com thốt lên: "Đề xuất này quá đúng. Dịp 2/9, tôi lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - nơi thí điểm cấm xe tải, xe khách chạy ở làn tốc độ tối đa. Thực tế đường rất thông thoáng, việc di chuyển nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng hết đoạn thí điểm là lại cảnh chen lấn.

Ở Hà Nội cần áp dụng ngay, đồng thời nghiên cứu cấm ô tô đi vào làn 3 (trừ khi rẽ phải theo vạch rời) để giảm ùn tắc".

Rất ủng hộ phương án phân làn này, bạn đọc Hoàng Duy Khương còn đề nghị nên treo biển khuyến cáo để xe tải, thậm chí cả xe con, hạn chế chạy tốc độ thấp ở làn trong cùng sát dải phân cách trên tuyến Nội Bài - Lào Cai và các cao tốc chỉ có hai làn hiện nay.

Bạn đọc Nguyễn Hùng Vĩ nhìn nhận, việc "cấm xe tải trên làn 1 cao tốc" là hệ quả của việc một bộ phận không nhỏ tài xế xe tải lâu nay bỏ quên câu chuyện trách nhiệm giao thông.

"Việc cấm xe tải chạy ở làn tốc độ cao lẽ ra phải thực hiện từ lâu. Xe tải di chuyển chậm không nên chạy làn tốc độ cao, rất khó kiểm soát khi gặp tình huống bất ngờ. Song, nhiều tài xế lại "thích" chạy ở làn nhanh nhất vì cảm giác an toàn, không vướng xe máy. Điều này vô tình hoặc cố ý làm giảm tốc độ toàn tuyến, ảnh hưởng đến phát triển chung. Tuyến Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn cần áp dụng ngay, bởi tài xế đi qua đây đều bức xúc cùng cực", bạn đọc nhấn mạnh.

Anh Mạnh Toàn cũng tỏ ra vui mừng với đề xuất mới của Cục CSGT. Tài xế này còn kiến nghị nên cấm xe tải đi vào làn 1 (làn tốc độ cao) ở tất cả các đường có tốc độ tối đa từ 80km/h trở lên, trên toàn quốc.

Theo anh Phong Lê, nên đầu tư thêm camera để xử phạt những tài xế chạy chậm, chiếm làn trái mà không nhường cho xe khác vượt.

"Có như vậy mới mong giảm ùn tắc. Cứ nhìn sang Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan... người ta ưu tiên làn trái cho các xe vượt. Vượt xong thì trả làn ngay, đi trên đường như thế rất thoải mái. Nếu xử phạt nghiêm, lâu dần sẽ tạo được thói quen tốt", anh nói.