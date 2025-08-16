“Vượt nắng thắng mưa”, ý chí ngày hội non sông

Sáng nay (16/8), tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), các lực lượng tiến hành đợt tổng hợp luyện lần thứ 4, hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chủ trì hợp luyện và thăm, động viên các khối tham gia diễu binh có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ sáng sớm, mưa lớn kéo dài nhưng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ vững đội hình, quyết tâm hoàn thành buổi hợp luyện.

Chiến sĩ Đội Nghi lễ Quân đội kiên định đội ngũ dưới cơn mưa nặng hạt.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các nữ chiến sĩ khối Quân y vẫn nghiêm trang, giữ vững kỷ luật hàng ngũ.

Các chiến sĩ khối đứng đội cơn mưa tầm tã đầu giờ sáng nhưng vẫn giữ nghiêm đội hình.

Đợt hợp luyện thứ tư các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tổ chức quy mô lớn, gồm hai nội dung chính: Nghi lễ, nghi thức của Đảng và Nhà nước; diễu binh, diễu hành.

Tham gia hợp luyện có hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đội, Công an và nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Những “bông hồng thép” đã vượt qua mưa gió, giữ hàng ngũ ngay ngắn, nhịp bước dứt khoát.

Đội hình diễu binh, diễu hành lần này có 18 khối đứng, 43 khối đi, trong đó có 7 khối nữ Quân đội (khối nữ Quân nhạc, Quân y, Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chiến sĩ biệt động, Chiến sĩ thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam, Du kích miền Nam) và 2 khối nữ Công an (khối nữ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Đặc nhiệm).

Những chiến sĩ của khối chiến sĩ Công binh diễu bước hùng dũng, uy nghiêm.

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp - lực lượng đột kích chủ lực của Lục quân Việt Nam - mang trong mình truyền thống “ra quân là giành thắng lợi”.

Hàng nghìn nam chiến sĩ đồng loạt sải bước, thể hiện sức trẻ và tinh thần kỷ luật.

Vẻ đẹp mạnh mẽ và duyên dáng của khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam và khối nữ Du kích miền Nam.

Nhiều loại khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam xuất hiện trên thao trường, tham gia hợp luyện cùng các khối diễu binh.

Sự góp mặt của lực lượng cơ giới, trang bị kỹ thuật tối tân đã tạo điểm nhấn, góp phần thể hiện sức mạnh và diện mạo mới của quân đội trong thời kỳ hiện đại hóa.

Đây là buổi tổng hợp luyện cuối cùng của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 trước khi tiến hành tổng hợp luyện tại khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).