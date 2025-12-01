Tạm giữ 38 xe máy của nhóm thanh thiếu niên ở Tây Ninh

Ngày 1/12, Công an xã Cần Giuộc (Tây Ninh) phối hợp các đơn vị liên quan tạm giữ 38 xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu để điều tra vụ nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên đua xe ở Tây Ninh bị công an tạm giữ (Ảnh: N.H.).

Theo công an, khoảng 20h30 ngày 29/11, lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm của Công an xã Cần Giuộc làm nhiệm vụ tại khu dân cư Tân Phú Thịnh, phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị lạng lách, bốc đầu, đua xe và cổ vũ, gây mất trật tự.

Lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn các tuyến đường xung quanh, khống chế tại hiện trường và mời 44 thanh thiếu niên về trụ sở làm rõ. Bước đầu, công an tạm giữ 38 xe máy có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu, không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Theo lời khai ban đầu, nhóm này tự liên hệ, rủ nhau tụ tập để bốc đầu, nẹt pô, đua xe, số còn lại đứng xem và cổ vũ, gây náo loạn khu dân cư. Công địa phương đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.