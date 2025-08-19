Tổng Bí thư và Thủ tướng cùng xem màn chào mừng của robot Việt

Sáng 19/8, trong không khí trang trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham dự lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (VEC).

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa và hội nhập quốc tế.

Tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương, Bằng khen cho nhiều tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích giúp đưa nhiều dự án trọng điểm được khánh thành đúng thời hạn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng chiến lược của quốc gia.

Thủ tướng kỳ vọng sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới và ngưỡng mộ; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng.

Ngay sau khi lễ khánh thành kết thúc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã dành thời gian tham quan, tìm hiểu không gian và các hạng mục của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Đáng chú ý, trong thời gian tham quan, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dừng chân theo dõi màn trình diễn của robot hình người, một sản phẩm công nghệ cao do Tập đoàn Vingroup nghiên cứu và phát triển.

Robot này hiện có thể thực hiện linh hoạt những thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và giao tiếp thông qua cử chỉ. Những tính năng này không chỉ cho thấy bước tiến quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực robot hình người, mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong dây chuyền sản xuất công nghiệp, các hoạt động dịch vụ cũng như đời sống hằng ngày.

Khi robot giơ tay chào, màn trình diễn đã nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng và lời khen ngợi từ các vị khách tham quan.

Tại các phân khu trưng bày, nhiều sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu, phản ánh những thành tựu nổi bật của đất nước trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực: công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Đây là những nội dung quan trọng phục vụ Triển lãm “80 năm thành tựu đất nước” sẽ chính thức khai mạc vào ngày 28/8 tới.