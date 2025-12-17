Truy tìm ô tô nghi cán chết bà lão gần cầu Mỹ Thuận

Ngày 17/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy tìm tài xế cùng ô tô cán chết bà lão gần cầu Mỹ Thuận.

Theo cơ quan công an, khoảng 12h cùng ngày, ông Đ.H.H.S. (74 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy chở bà V.T.B.T. (73 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 1, hướng đi cầu Mỹ Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Khi đến đoạn thuộc phường Tân Ngãi (Vĩnh Long), xe máy của ông S. bất ngờ ngã ra đường, bà T. bị ô tô chạy cùng chiều (nghi vấn ô tô tải) cán tử vong tại chỗ.

Gây án xong, chiếc xe đã rời khỏi hiện trường. Ông S. bị xây xát nhẹ, xe máy hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ghi nhận lời trình bày của nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, tử thi, để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng công an đang trích xuất camera an ninh, tiếp tục xác minh ô tô liên quan vụ tai nạn.