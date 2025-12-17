Gần 760 trường hợp vi phạm giao thông bị camera AI ở Hà Nội phát hiện

Chiều 17/12, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau 5 ngày đi vào hoạt động (từ ngày 13/12 đến ngày 17/12), 1.837 camera AI được lắp đặt tại Hà Nội đã ghi nhận và đang xử lý 759 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong số đó có 220 trường hợp là ô tô và 539 trường hợp là xe máy.

Một tài xế taxi vượt đèn đỏ bị camera AI ghi lại (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, trong số gần 760 trường hợp vi phạm có tới 617 trường hợp vượt đèn đỏ, 91 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 32 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định.

Phòng CSGT Hà Nội đánh giá, từ khi 1.837 camera AI đi vào vận hành, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân được nâng cao rõ rệt. Tại nhiều nút giao thông trong giờ cao điểm, người tham gia giao thông đã chủ động dừng chờ đèn đỏ, xếp hàng ngay ngắn.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn ghi nhận không ít trường hợp cố tình dùng chiêu trò để qua mặt camera AI như che, dán biển số, tác động làm mất lớp phản quang, thay đổi màu sắc biển số.

Một tài xế xe ôm công nghệ dùng khẩu trang để che biển kiểm soát (Ảnh: Trần Thanh).

Ghi nhận trong 2 ngày vừa qua, hàng chục trường hợp vi phạm các lỗi trên đã bị lực lượng chức năng xử lý. Với lỗi che, dán biển số, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết từ khi áp dụng hệ thống camera AI, tình trạng ùn tắc tại các ngã tư giảm đáng kể, đồng thời ý thức chấp hành của người dân cũng được nâng cao.

"Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp cố tình né tránh hệ thống camera AI phạt nguội bằng việc che, dán biển kiểm soát. Để tăng cường hiệu quả của hệ thống, đơn vị sẽ siết chặt cả việc xử phạt trực tiếp các trường hợp vi phạm này, sẽ không có việc che dán biển số hòng né phạt nguội", Trung tá Việt Anh nói.