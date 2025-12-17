Các tôn giáo đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung khi đến thăm, chúc mừng Giáng sinh 2025 và năm mới 2026 tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Hội Thánh Tin lành (miền Bắc), chiều 17/12.

Tại các nơi đến thăm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các linh mục, mục sư, tu sỹ, chấp sự, giáo dân, đồng bào tín hữu.

Đời sống của giáo dân ngày càng đi lên

Bộ trưởng bày tỏ sự cảm ơn với những đóng góp quan trọng của Tổng Giáo phận Hà Nội và Hội Thánh Tin lành (miền Bắc) và giáo dân trong sự phát triển chung của đất nước.

Tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến với Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, các linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã thông tin tình hình và những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, những biến cố lớn, chưa có tiền lệ và khó có thể lường trước như đại dịch Covid-19, xung đột vũ trang, chiến tranh thương mại,…

Song với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước và sự đồng lòng của toàn dân, Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả tích cực.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, với số người rơi vào cảnh đói nghèo, đặc biệt là nghèo cùng cực gia tăng mạnh so với giai đoạn trước năm 2019. Trong bối cảnh đó, những kết quả mà Việt Nam đạt được là rất đáng trân trọng.

Theo Bộ trưởng, trong thành tựu chung của đất nước có đóng góp quan trọng của các tôn giáo, đồng bào có đạo, nhất là sự tham gia tích cực vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng noel 2025 (Ảnh: Lê Anh Dũng).

Bộ trưởng khẳng định, với sự phối hợp ngày càng tốt hơn giữa các cấp ủy, chính quyền các cấp với tổ chức tôn giáo, đời sống của giáo dân ngày càng đi lên đã có thêm điều kiện để chăm lo nhiều hơn đến các hoạt động xã hội.

Thay mặt cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân, Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Công giáo, đặc biệt trong mỗi dịp Lễ Giáng sinh, đón năm mới.

Đức Tổng giám mục cũng đã chia sẻ về hoạt động của Giáo phận Hà Nội trong năm qua, bao gồm công tác đào tạo, truyền chức linh mục, xây dựng nhà thờ, công trình phụ trợ,…

Những hoạt động của Giáo phận Hà Nội trong thời gian qua đã được chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ.

Các linh mục, tu sỹ đang nỗ lực thực hiện chức trách của mình theo quy định của Giáo hội, đồng hành cùng với dân tộc.

Đồng bào tín hữu cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển đất nước

Cùng ngày, thăm Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), các vị mục sư, chấp sự, truyền đạo và đồng bào tín hữu.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội thánh trong suốt những năm qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, các vị mục sư, chấp sự, truyền đạo đã phát huy tốt vai trò dẫn dắt đồng bào tín hữu “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, gắn việc phụng sự Thiên Chúa với trách nhiệm phục vụ Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận, đánh giá cao việc đồng bào tín hữu ngày càng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động lao động, sản xuất, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình và xã hội.

Thay mặt các vị mục sư, chấp sự, truyền đạo và đồng bào tín hữu, Mục sư Hội trưởng Bùi Văn Sản trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cá nhân Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và đồng bào Tin Lành trên cả nước hoạt động ổn định và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các linh mục, mục sư, tu sỹ,... (Ảnh: Lê Anh Dũng).

Mục sư Bùi Văn Sản cho biết, Hội thánh được hình thành và hoạt động tại Việt Nam đã hơn 100 năm, được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân từ năm 1958. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Hội thánh luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc.

Bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước, Mục sư Bùi Văn Sản khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn đồng bào tín hữu đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển đất nước.