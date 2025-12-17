Làm rõ thông tin nam sinh bị bắt cóc đưa sang Campuchia đòi tiền chuộc

Tối 17/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang xác minh tin báo nam sinh bị bắt cóc qua Campuchia nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó, ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận trình báo của ông H.C.D. (trú tại phường Cao Lãnh) về việc con trai là bé T.D.H. (SN 2008, học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương) bị bắt cóc đưa sang Campuchia, đòi tiền chuộc 106 triệu đồng.

Em H. gọi điện thoại thông báo cho gia đình (Ảnh: Cắt từ clip - CTV).

Trình bày với công an, ông D. cho biết, gần đây, H. buồn chuyện gia đình nên muốn tìm việc làm.

Trưa 29/11, có một chiếc ô tô không rõ biển số đến nhà chở H. đi.

Đến khoảng 21h cùng ngày, ông D. nhận được thông tin H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và yêu cầu gia đình chuyển 106 triệu đồng để chuộc con trai về.

Ông D. cũng cung cấp một đoạn clip về việc H. dùng tài khoản Zalo của mình gọi về thông báo với gia đình sẽ ở Campuchia làm việc, nhờ gia đình liên hệ nhà trường bảo lưu kết quả học tập, sau một năm H. trở về tiếp tục học.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp Bộ đội Biên phòng các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và liên lạc Văn phòng đại diện Bộ Công an tại Campuchia khẩn trương làm rõ vụ việc.

Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định chưa có cơ sở chứng minh việc “bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc” như thông tin của gia đình ông D. cung cấp, cũng như báo cáo vụ việc của Trường THPT Thiên Hộ Dương gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình ông D. xác định địa chỉ cụ thể của bé H., đồng thời sớm giải cứu nạn nhân nếu có.

Cơ quan này đề nghị các ngành, đoàn thể và chính quyền các xã, phường tích cực thông tin tuyên truyền đến người dân, đề nghị không tương tác, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội về vụ việc bé H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc, cho đến khi có kết quả xác minh chính thức.