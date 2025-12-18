Hôm nay, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 18/12, Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân (TAND) Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày.

Sau phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào trung tuần tháng 9, 17 bị cáo trong vụ án kháng cáo.

Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và một số bị cáo khác rút đơn kháng cáo.

Ông Phạm Thái Hà bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Cùng trong vụ án, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ông Hưng đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền mà các bị cáo cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Lê Hồng).

Được xác định là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án, ông Nguyễn Duy Hưng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các địa phương, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

HĐXX sơ thẩm đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang cũ, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải cũ.

Cụ thể có gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt; gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; gói thầu số 02 dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và gói thầu XD01, XD02 dự án quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải cũ.

Để trúng thầu, Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải cũ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình.

Sau khi nhờ tiếp cận, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Bên cạnh đó Nguyễn Duy Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời hoặc các công ty do các ban quản lý dự án giới thiệu/chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán,...

Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu/dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng.