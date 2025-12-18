Một kỷ lục tốc độ liên tục đổi chủ trong vòng 5 năm

Nếu bạn không còn nhớ hãng xe nào đang nắm giữ kỷ lục vòng đua dành cho xe thương mại tại đường đua Laguna Seca nổi tiếng ở California (Mỹ) thì cũng đừng lo lắng. Chỉ có hai cái tên: Koenigsegg và Czinger. Hai hãng này cạnh tranh nhau thành tích này trong gần nửa thập kỷ qua. Mới đây, kỷ lục lại đổi chủ một lần nữa, với kết quả khoảng cách không hề sít sao.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 7/2021, khi Czinger gây sốc cho ngành công nghiệp ô tô bằng cách lập kỷ lục với thành tích 1 phút 25,44 khi sử dụng chiếc 21C chưa được sản xuất hàng loạt, đánh bại kỷ lục lâu năm của McLaren Senna.

Koenigsegg lật đổ ngôi vương của Czinger vào tháng 8/2024 khi chiếc Jesko đạt mốc 1 phút 24,86.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Czinger đã quay lại và rút ngắn thời gian xuống còn 1 phút 24,75.

Đến đầu năm nay, Czinger đã lái chiếc 21C phiên bản sản xuất hàng loạt chạy xuyên qua cả nước và lập 5 kỷ lục vòng chạy, bao gồm 1 kỷ lục tại Laguna Seca, với thời gian 1 phút 24,39.

Nhưng Koenigsegg đã ngay lập tức "dội gáo nước lạnh" khi công bố kỷ lục mới chỉ 1 phút 24,16.

Và giờ đây, mọi thứ đã đảo ngược, và Czinger lại một lần nữa đứng đầu.

Hãng sản xuất xe hơi cao cấp của Mỹ vừa công bố kỷ lục vòng đua mới với thời gian 1 phút 22,30, nhanh hơn gần 2 giây so với mẫu xe của Koenigsegg. Điều đáng nói ở đây là cuộc thi không phải đến từ những nhà sản xuất siêu xe lâu đời như Lamborghini và Ferrari. Cả Koenigsegg và Czinger đều là những tân binh trong lĩnh vực này.

Siêu xe Czinger 21C lập kỷ lục tốc độ (Video: Czinger).

Czinger như ví dụ điển hình nhất cho phong cách lặng lẽ mà hiệu quả. Hồi tháng 11 năm ngoái, khi bị mất ngôi vương, Czinger đã công khai tuyên bố sẽ cố gắng giành lại vị trí dẫn đầu. Thái độ và sự kiên trì như vậy khá hiếm thấy trong thế giới siêu xe.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vòng đua phá kỷ lục gần đây nhất của Koenigsegg được thực hiện với một chiếc xe trong điều kiện bị hạn chế. Nhóm phải chạy trong điều kiện giới hạn tiếng ồn, nơi các xe không được phép tạo ra âm thanh vượt quá 90dB.

Vì lý do đó, chiếc xe được lắp thêm một ống xả kỳ quặc ở phía sau, cùng với bộ mâm xe nặng hơn bình thường. Nếu được "trả tự do" thì nhiều khả năng nó sẽ phá kỷ lục của Czinger.