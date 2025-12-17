Xử lý người chia sẻ thông tin quảng cáo đánh bạc trên mạng

Ngày 17/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Công an xã Quỳnh Phụ đã phát hiện, xử lý trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật, quảng cáo đánh bạc trên không gian mạng.

Cụ thể, thông qua các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Công an xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên phát hiện một tài khoản Facebook chia sẻ video có nội dung thông tin sai sự thật về chính sách đối ngoại, quân sự, quốc phòng của Việt Nam đồng thời gắn logo quảng cáo cho trang cờ bạc trực tuyến.

Quá trình xác minh, Công an xã Quỳnh Phụ xác định chủ tài khoản Facebook trên là N.V.H. (SN 1982), trú tại thôn Quang Trung, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan công an làm việc, tuyên truyền và nhắc nhở với anh N.V.H. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Quá trình làm việc với cơ quan công an, N.V.H. đã nhận thức và khai nhận toàn bộ hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, quảng cáo cho hoạt động đánh bạc.

Theo cơ quan công an, N.V.H. không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Hành vi trên xuất phát chủ yếu từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật, chưa có khả năng chọn lọc thông tin trên không gian mạng.

Căn cứ tính chất, mức độ sai phạm cùng thái độ thành khẩn nhận lỗi trong suốt quá trình làm việc, Công an xã Quỳnh Phụ đã nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu N.V.H. chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài chia sẻ, đính chính thông tin trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm.

Công an xã Quỳnh Phụ khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.