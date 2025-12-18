Tọa đàm ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đảm bảo trật tự ATGT ở Hà Nội

Khách mời sẽ tham gia buổi tọa đàm gồm: Trung tá Phạm Quang Minh, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và Điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Hà Nội; Luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hà Nội); TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông (nguyên Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Giao thông vận tải).

Các khách mời tham gia buổi tọa đàm.

Tọa đàm là nơi để các khách mời cùng thảo luận về vấn đề trên nhiều khía cạnh, từ góc nhìn của cả cơ quan quản lý nhà nước, của chuyên gia giao thông và luật sư, trong việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại thủ đô.

Trước đó, từ ngày 13/12, Công an Hà Nội chính thức vận hành hệ thống 1.837 camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn toàn thành phố.

Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, trong 5 ngày đầu vận hành, hệ thống đã ghi nhận và xử lý tổng cộng 759 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 220 ô tô và 539 xe máy bị "điểm tên".

Các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào nhóm hành vi gây mất an toàn cao như: vượt đèn đỏ (617 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (91 trường hợp) và dừng đỗ sai quy định (32 trường hợp).

Cán bộ CSGT làm việc trong trung tâm "đầu não" 1.837 camera AI (Ảnh: Trần Thanh).

Đánh giá về sự khác biệt này, Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội khẳng định: "So với hệ thống camera quan sát thông thường, camera AI có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị, giúp phát hiện nhanh và chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn".

Sự vượt trội của AI nằm ở khả năng phản ứng nhanh. Hệ thống không chỉ đơn thuần ghi hình, mà còn có thể phân tích hành vi, nhận diện biển số trong mọi điều kiện ánh sáng và thời tiết. Điều này giúp loại bỏ những sai sót cảm tính, đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong việc thực thi pháp luật.

Trung tá Đào Việt Long cho biết thêm, hệ thống sẽ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác điều hành, giám sát và xử lý vi phạm. Cụ thể, camera AI có thể tự động đo đếm lưu lượng phương tiện, kết nối và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực để giảm ùn tắc; đồng thời phát hiện, ghi nhận, truyền dữ liệu vi phạm về trung tâm chỉ huy một cách chính xác, nhanh chóng.