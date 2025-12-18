Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games

Trọng tài sai nghiêm trọng, tuyển nữ Việt Nam nhìn Philippines giành HCV

"Hình ảnh trọng tài bị lu mờ sau trận chung kết bóng đá nữ hôm nay. Trọng tài nên xin từ chức", trang Asean Urbanist giật tít nói về sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Philippines trên sân Chonburi tối 17/12 và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Tình huống trọng tài bắt lỗi việt vị với Bích Thùy (đang đứng ở trung tâm vòng cấm địa). Ảnh chụp màn hình thời điểm vạn sự chuyền bóng.

Tình huống xảy ra ở phút 29, khi tiền vệ Trần Thị Duyên tạt bóng từ cánh phải, để Bích Thùy đánh đầu tung lưới đội tuyển nữ Philippines. Điều khiến các cầu thủ nữ và người hâm mộ theo dõi trận chung kết cảm thấy bất ngờ là trợ lý trọng tài thứ nhất Chanthavong Phutasavan lại căng cờ báo lỗi việt vị với cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam, không công nhận bàn thắng cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Theo dõi những hình ảnh quay chậm và bằng mắt thường cũng dễ nhận thấy là Bích Thuỳ đứng phía trên hậu vệ của Philippines một khoảng cách rất xa, nên việc trợ lý trọng tài Chanthavong Phutasavan phất cờ việt vị với tiền đạo của Việt Nam là rất khó hiểu.

Tuy nhiên bỏ qua tình huống sai lầm của trọng tài, đội tuyển nữ Philippines đã có trận đấu rất ngang tài ngang sức với tuyển nữ Việt Nam và buộc cả hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu sau khi bất phân thắng bại trong 120 phút hiệp chính và hiệp phụ.

Trong loạt "đấu súng", các cầu thủ nữ Philippines đã không mắc sai lầm nào trong suốt 6 lượt sút, trong khi Trần Thị Thu của tuyển nữ Việt Nam thực hiện không thành công ở lượt thứ 6 và ngậm ngùi chứng kiến đối thủ giành huy chương vàng (HCV).

Đội trưởng Huỳnh Như và các đồng đội tiếc nuối sau khi lỡ cơ hội giành HCV ở SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đáng chú ý, rất nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng bình luận về nỗi buồn của tuyển nữ Việt Nam sau thất bại ở chung kết, đặc biệt là tình huống bị mất oan một bàn thắng do nhận định thiếu chính xác từ tổ trọng tài.

"Thế mới thấy những trận chung kết quan trọng như thế này cần phải có công nghệ VAR hỗ trợ trọng tài. Chia buồn với tuyển nữ Việt Nam và cũng chúc mừng tuyển nữ Philippines đã giành được tấm HCV mơ ước", tài khoản Moe Nyo đến từ Myanmar bày tỏ.

"Cảm ơn món quà Giáng sinh tuyệt vời của các bạn Việt Nam. Cảm ơn các trọng tài", tài khoản Franklin Casabuena đến từ Philippines bày tỏ niềm vui chiến thắng và thừa nhận trọng tài góp phần giúp đội tuyển nữ nước nhà giành tấm HCV danh giá.

"Rất trân trọng đội tuyển Việt Nam, các đội tuyển của các bạn luôn mạnh mẽ và cạnh tranh. Mong chờ nhiều trận đấu bóng đá Đông Nam Á tuyệt vời hơn nữa!

Chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Philippines, huy chương vàng môn bóng đá đầu tiên của chúng ta trong lịch sử SEA Games!", tài khoản Filipino Facts cũng đến từ Philippines vui mừng chia sẻ.

"Chúc mừng tuyển nữ Philippines giành chức vô địch SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. Tôi ấn tượng với loạt đá phạt đền "không trượt phát nào" của các bạn. Tuyển nữ Việt Nam cũng chơi rất hay, họ chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi", tài khoản Pheng Dml đến từ Lào bình luận.

"Gửi lời chúc mừng Philippines từ Thái Lan. Các bạn đã đánh bại đội tuyển Thái Lan ở bán kết và sau đó là Việt Nam ở chung kết. Các bạn hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch SEA Games", tài khoản Pongtorn Changkheaw đến từ Thái Lan tuyên bố.

"Chắc chắn tuyển nữ Việt Nam đã chiến thắng trong trái tim người hâm mộ. Đó là chiến thắng lớn nhất", tài khoản Quang Huy chốt lại.