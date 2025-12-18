Hé lộ kế hoạch của Novak Djokovic đầu mùa giải 2026

Theo thông báo mới nhất, Novak Djokovic sẽ bắt đầu mùa giải 2026 bằng cách tham dự giải Adelaide International được tổ chức từ ngày 12/1 đến ngày 17/1 tại Australia.

Djokovic nỗ lực tìm kiếm danh hiệu ngay đầu năm 2026 (Ảnh: ATP).

Đây là giải ATP 250 mà tay vợt người Serbia từng đăng quang tới 10 lần. Adelaide International là giải khởi động cho Australian Open, giải đấu Grand Slam đầu tiên trong năm diễn ra từ ngày 16/1 đến 1/2.

Ở mùa giải 2025, Djokovic đều bị loại ở bán kết cả 4 giải đấu Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open, sau những thất bại trước các tay vợt hàng đầu thế giới là Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Alexander Zverev.

Djokovic bị chấn thương liên tục hành hạ trong năm qua, khiến anh quyết định không dự ATP Finals 2025 vào tháng 11. Nole kỳ vọng khoảng thời gian dài nghỉ ngơi sẽ giúp anh có được sự ổn định và thể lực tốt nhất trước khi bước vào mùa giải 2026 đầy thách thức.

Ngôi sao người Serbia đang giữ kỷ lục 24 lần vô địch Grand Slam và 10 lần lên ngôi ở Australian Open. Tuy nhiên danh hiệu Grand Slam cuối cùng anh có được là US Open 2023 và Nole đã trải qua 2 năm đầy khó khăn trước sự vươn lên mạnh mẽ từ Sinner, Alcaraz.