Bệnh viện K, Việt Đức, Sở Y tế Hà Nội trong diện thanh tra năm 2026

Theo kế hoạch năm 2026 của Thanh tra Chính phủ, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X) sẽ tổ chức thanh tra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TPHCM trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ theo quy định trong lĩnh vực phòng bệnh (tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế biên giới, quản lý và trực tiếp triển khai các chương trình, dự án trong lĩnh vực phòng bệnh), quản lý tài chính, tài sản (giai đoạn 2023-2025).

Cuộc thanh tra diễn ra trong 60 ngày làm việc thực tế và dự kiến bắt đầu vào quý II/2026.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội (Ảnh: Quân Đỗ).

Tới quý III/2026, Cục X sẽ công bố thanh tra Bệnh viện K và các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp trong thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đoàn thanh tra được yêu cầu tập trung vào việc tự chủ trong tổ chức và nhân sự, thực hiện nhiệm vụ, phát triển hoạt động chuyên môn, các hoạt động phục vụ khám chữa bệnh, tự chủ về tài chính, tài sản. Thời kỳ thanh tra trong giai đoạn 2024-2025.

Cũng trong lĩnh vực y tế, Cục X được định hướng tổ chức thanh tra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp để làm rõ các vấn đề liên quan đến thực hiện cơ chế tự chủ theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh; tự chủ trong tổ chức và nhân sự, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; các hoạt động trong khám chữa bệnh; tự chủ về tài chính và tài sản (thời kỳ 2024-2025).

Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, Hà Nội (Ảnh: Nam Phương).

Ngoài ra, theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao (Cục XI) sẽ thanh tra Đài truyền hình TPHCM, Đài truyền hình Vĩnh Long trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và đầu tư từ năm 2015 đến năm 2025.

Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực khoa học và công nghệ (Cục XII) được giao thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế thuộc UBND TP Hà Nội trong chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, triển khai thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin chuyển đổi số, Chính phủ điện tử (thời kỳ 2021-2025). Cuộc thanh tra này được yêu cầu thực hiện trong quý I/2026.

Vào quý II, Cục XII sẽ thanh tra tại Bộ Khoa học và Công nghệ về trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng và năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (thời kỳ 2021-2025).

Trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (Ảnh: VNPT).

Cuộc thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ về viễn thông, công nghệ thông tin tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) được thực hiện vào quý II; thanh tra thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính, sử dụng tài sản công tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ vào quý III.

Đối với Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, cuối năm 2026 Cục XII sẽ công bố thanh tra. Nội dung tập trung vào việc chấp hành chính sách pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với một số hàng hóa thuộc nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ (thời kỳ 2021-2025).