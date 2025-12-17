Ngày 17/12, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cho biết thiết bị bẫy ảnh đã ghi nhận được hình ảnh cá thể beo lửa.

Đây là kết quả sau hơn 2 tháng triển khai chương trình sử dụng bẫy ảnh kết hợp với việc ứng dụng các mô hình thống kê tiên tiến để nghiên cứu nhằm điều tra, giám sát và đánh giá hiện trạng các loài động vật hoang dã tại khu bảo tồn này.

Hình ảnh cá thể beo lửa do bẫy ảnh ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Ảnh: Nguyễn Sinh).

Với 120 bẫy ảnh lắp đặt trên 60 điểm, trải đều trên các sinh cảnh đặc trưng của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, hình ảnh trong tự nhiên của nhiều loài động vật quý hiếm đã được ghi nhận.

“Điều đặc biệt nhất từ kết quả điều tra, nghiên cứu bằng công nghệ bẫy ảnh, lần đầu tiên đã ghi nhận được hình ảnh loài beo lửa trong rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Đây là loài đặc biệt quý hiếm và có giá trị bảo tồn rất cao, đang hết sức được quan tâm bảo vệ”, ông Sinh thông tin.

Theo ông Sinh, việc lần đầu tiên ghi nhận hình ảnh beo lửa ngoài tự nhiên, khẳng định chắc chắn sự phân bố, tồn tại của loài này tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, là cơ sở khoa học bổ sung và củng cố các dữ liệu khoa học trước đó về loài động vật này.

Đây cũng là dấu hiệu tích cực, phản ánh giá trị đa dạng sinh học của khu bảo tồn thiên nhiên này.