Tình huống cháy trung tâm thương mại hiện đại nhất Nghệ An do hàn xì

(Dân trí) - Tình huống giả định do công nhân bất cẩn trong hàn xì gây cháy trung tâm thương mại lớn nhất Nghệ An. 250 người cùng phương tiện, thiết bị hiện đại được huy động để dập tắt vụ cháy cực lớn tại đây.

Tình huống giả định: Nhóm thợ hàn xì trong lúc thi công sửa chữa một gian hàng quần áo tầng 2 của một trung tâm thương mại lớn thuộc thành phố Vinh, Nghệ An, do bất cẩn đã gây ra hỏa hoạn. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, khói bao trùm một khu vực rộng lớn, nguy cơ lan rộng sang các tòa nhà bên cạnh (Ảnh: Lâm Sơn).

250 người thuộc các lực lượng công an, y tế, dân phòng... và cán bộ, công nhân viên của trung tâm thương mại đã được huy động cho cuộc diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh (Ảnh: Hoàng Lam).

Thời điểm này rất đông khách hàng đang mua sắm tại trung tâm thương mại. Nhiều người cố gắng thoát khỏi đám cháy qua đường cửa chính (Ảnh: Hoàng Lam).

Cùng với hướng dẫn hành khách thoát ra ngoài, trung tâm thương mại huy động lực lượng di chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực cháy để giảm thiểu thiệt hại (Ảnh: Hoàng Lam).

Hàng trăm người dập tắt đám cháy giả định ở trung tâm thương mại (Video: Hoàng Lam).

Đội chữa cháy của trung tâm thương mại nhanh chóng triển khai phương án nhằm khống chế ngọn lửa nhưng do lửa bùng phát dữ dội, khói và khí độc do các vật liệu như đệm, mút cháy gây nên đã có người bị thương do ngạt khói (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 15 xe chuyên dụng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xe cứu thương... cùng phương tiện, thiết bị hiện đại nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng triển khai nhiệm vụ (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhiều hành khách và nhân viên trung tâm thương mại trong lúc hoảng loạn đã chạy lên tầng thượng của tòa nhà. Lực lượng chức năng sử dụng xe thang chuyên dụng để tiếp cận (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhiều người dân được cứu khỏi đám cháy an toàn (Ảnh: Hoàng Lam).

Các nạn nhân mắc kẹt trên tầng cao được hướng dẫn nhảy xuống đệm hơi mà lực lượng cứu hộ chuẩn bị ở phía dưới (Ảnh: Hoàng Lam).

Thông tin thời điểm này còn nhiều khách hàng đang mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại. Lực lượng chức năng mang mặt nạ phòng độc khẩn trương tiếp cận để hướng dẫn, đưa người dân ra ngoài. Những nạn nhân cuối cùng được hướng dẫn, hỗ trợ đưa ra an toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về con người (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa các lực lượng chữa cháy, chỉ 15 phút kể từ khi phát hiện, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn (Ảnh: Hoàng Lam).