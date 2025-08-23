Tông đuôi xe đầu kéo container, đôi nam nữ thương vong ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 23/8, trên đường NE2, phường Thới Hòa, TPHCM (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

Thời điểm trên, xe máy do đôi nam nữ chở nhau, đang lưu thông trên đường NE2 thì tông vào đuôi xe đầu kéo container đang đỗ trong làn ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phương Nhung).

Cú tông mạnh khiến xe máy văng xa, hai người ngã xuống đường. Cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên nguy kịch. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, thi thể nạn nhân nữ nằm gần đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được CSGT Công an TPHCM điều tra, làm rõ.