Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Ngày 23/8, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố này.

Trong đó, Chủ tịch Hội đồng tư vấn là ông Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố (Ảnh: A Núi).

Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn là ông Richard Dean McClellan, Nguyên Giám đốc Quốc gia Viện Tony Blair tại Việt Nam, Đại sứ toàn cầu của Terne Holdings.

Có 15 ủy viên đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, các tập đoàn lớn.

Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị cho Chủ tịch UBND thành phố và Ban trù bị cơ quan quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Các nội dung tư vấn chủ yếu là chiến lược, kế hoạch xây dựng, phát triển, mô hình quản trị, cấu trúc tổ chức, cơ chế điều hành. Góp ý các văn bản pháp lý để tạo cơ sở xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Nghiên cứu các chương trình xúc tiến, thu hút nhà đầu tư chiến lược, các định chế tài chính, quỹ đầu tư trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Nghiên cứu chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và sử dụng chuyên gia quốc tế, trí thức người Việt đang làm việc, học tập tại các nước về làm việc tại trung tâm tài chính này.

Các thành viên của Hội đồng tư vấn sẽ được tham dự các cuộc họp quan trọng liên quan đến triển khai Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Được chủ động làm việc với các sở, ngành để có các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu liên quan.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng tại diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng diễn ra tại Singapore (Ảnh: Phương Nguyễn).

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, tại hội nghị công bố Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra ở TPHCM ngày 2/8, thành phố đã ban hành kế hoạch nhằm triển khai xây dựng mô hình tài chính tại Đà Nẵng.

Thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập Ban trù bị cơ quan quản lý, đồng thời phối hợp Bộ Tài chính và các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị định thành lập trung tâm, dự kiến trình Chính phủ ban hành trong tháng 9.

Về hạ tầng, tòa nhà 22 tầng tại Công viên phần mềm số 2 sẽ đi vào sử dụng cuối năm, thành phố cũng bố trí quỹ đất chiến lược gần sân bay quốc tế.

Ngoài ra thành phố cũng quy hoạch 6,17ha đất ven biển cho trung tâm tài chính, hơn 11,6ha cho trung tâm công nghệ tài chính, và 282ha trong khu đô thị động lực quốc gia tại Vịnh Đà Nẵng.

Song song, Đà Nẵng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cử cán bộ tham gia học tập tại Singapore và hợp tác với chuyên gia quốc tế.

“Thành phố đang xây dựng cơ chế để tuyển dụng nhân sự từ châu Âu, Singapore, Dubai, Hoa Kỳ… về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng làm việc. Thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực để quyết tâm xây dựng được bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, có kinh nghiệm quốc tế, tạo tiền đề cho sự thành công của mô hình tài chính này”, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Công viên phần mềm số 2, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Được biết, Bộ Tài chính đã có dự thảo Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Dự thảo gồm 5 chương và 27 điều. Bên cạnh những quy định chung sẽ có những quy định cụ thể về thành viên, nhà đầu tư chiến lược và các chủ thể khác.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Nghị định đã nhận diện và đưa ra giải pháp cho nhiều vướng mắc từ thực tiễn, giúp Trung tâm tài chính quốc tế có “lối đi riêng” phù hợp với điều kiện Việt Nam nhưng vẫn tiệm cận chuẩn mực quốc tế, thu hút đầu tư.