Chưa khắc phục xong hậu quả bão số 3, Nghệ An chuẩn bị ứng phó bão số 5

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết ngay khi nắm bắt thông tin về cơn bão số 5, địa phương đã ban hành công điện ứng phó, đồng thời phân công nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị.

“Chiều nay, xã sẽ tổ chức họp Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để quán triệt phương án ứng phó với bão số 5 trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do bão và hoàn lưu sau bão gây ra”, ông Thái thông tin.

Chưa khắc phục xong hậu quả hoàn lưu bão số 3, các địa phương tại Nghệ An tiếp tục chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5 (Ảnh: Hoàng Lam).

Hoàn lưu sau bão số 3 đã gây lũ quét, sạt lở, khiến xã miền núi Nhôn Mai bị thiệt hại nặng nề với 1 người tử vong, 73 căn nhà bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn, 23 căn nhà bị hư hỏng nặng, nhiều cơ sở hạ tầng, giao thông bị tàn phá.

Công tác khắc phục hậu quả của cơn lũ quét trưa 23/7 tại địa phương này đang hết sức khó khăn, do vậy việc ứng phó với bão số 5 và hoàn lưu sau bão đang được khẩn trương thực hiện.

Chính quyền địa phương cũng đang lên phương án di dời các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao và các hộ đang sinh sống tại lán tạm vừa dựng lên sau lũ quét đến nơi an toàn.

Tại xã Hữu Khuông, đến trưa 23/8, kế hoạch ứng phó với bão số 5 và hoàn lưu sau bão đã được chuyển đến ban quản lý các bản để thông báo, quán triệt đến từng hộ dân.

Xã Nhôn Mai triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn cho các hộ dân khu vực nguy cơ sạt lở cao, khu lán tạm dành cho các hộ dân bị trôi nhà cửa do cơn lũ quét hồi tháng 7 (Ảnh: Lê Thái).

“Trong cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, Hữu Khuông cũng chịu thiệt hại khá nặng nề, do vậy, công tác ứng phó với bão số 5 đã được thực hiện sớm, trước khi có công điện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, mưa lớn kéo dài, đất ngấm no nước, nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn, nguy cơ sạt lở núi và lũ quét rất cao. Bởi vậy, bên cạnh chủ động các phương án phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”, chúng tôi yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, ban quản lý các bản và tất cả người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trước cơn bão này”, ông La Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông chia sẻ.

Đến trưa 23/8, lãnh đạo, cán bộ UBND xã Mường Típ (Nghệ An) đang trực tiếp vào các bản để triển khai công tác ứng phó với bão số 5. Đây cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề của hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Bản Ta Đo (xã Mường Típ) bị thiệt hại nặng nề về công trình nhà ở, tài sản của nhân dân khi gánh 2 trận lũ quét ngày 21 và 27/7 (Ảnh: Hoàng Lam).

Mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến tỉnh lộ 543D vào xã bị hỏng, đứt gãy. Đặc biệt, chỉ trong vòng một tuần (ngày 21 và 27/7), 2 cơn lũ đã quét qua bản Ta Đo (Mường Típ), khiến 68 hộ dân bị ảnh hưởng về công trình nhà cửa và tài sản, trong đó 7 hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa, sập hoàn toàn, 2 nhà bị hư hỏng nặng không sử dụng được...

Mưa lũ cũng khiến địa bàn bị chia cắt, cô lập dài ngày. Đến ngày 14/8, khi lực lượng công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sử dụng mìn để phá đá, giải phóng điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 543D thuộc bản Xốp Típ, từ trung tâm xã đến 8 bản phía trong mới có thể lưu thông.

Theo ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Xốp Típ, cùng với chủ động các phương án ứng phó với bão số 5, địa phương này cũng khẩn trương chuẩn bị lương thực, thực phẩm để sẵn sàng trong tình huống tiếp tục xảy ra chia cắt, cô lập.