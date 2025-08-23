Người dân liên tiếp giao nộp nhiều động vật quý hiếm

Ngày 23/8, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh, cho biết đơn vị tiếp nhận 3 cá thể công xanh quý hiếm do ông Nguyễn Phi Long (trú tại thôn 6, xã Sơn Tây) tự nguyện giao nộp. Đây là lần đầu tiên đơn vị tiếp nhận loài công xanh.

Khi người dân giao nộp, 3 cá thể công xanh này có tình trạng khỏe mạnh bình thường, gồm một con công xanh trống nặng khoảng 4kg và 2 công xanh mái nặng khoảng 3kg/con.

Cá thể công xanh do người dân giao nộp (Ảnh: Dương Văn).

Bộ lông của công xanh có vẻ đẹp lộng lẫy, đuôi của công trống dài có hoa văn; con công mái có màu lông giản dị hơn nhưng vẫn mang nét duyên dáng riêng.

Công xanh là một loài chim biểu tượng cho đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, đang suy giảm quần thể ngoài tự nhiên do săn bắt và mất nơi sống.

Ba cá thể công xanh nói trên có tên khoa học Pavo muticus, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ.

Trong những ngày vừa qua, người dân sinh sống tại các địa phương của Hà Tĩnh cũng phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Anh Huy ở xã Kỳ Xuân giao nộp con rùa núi vàng quý hiếm (Ảnh: Xuân Kỳ).

Sáng 22/8, anh Hồ Văn Huy ở thôn Tuần Tượng (xã Kỳ Xuân) phát hiện một con rùa bò vào vườn nhà. Anh Huy đã liên hệ với cơ quan chức năng để thả về tự nhiên. Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh sau đó cử cán bộ đến kiểm tra và xác định đây là cá thể rùa núi vàng (trọng lượng 2kg), tình trạng sức khỏe bình thường, không bị thương.

Tại phường Thành Sen, anh Bùi Đức Nhật cũng bắt được một cá thể rùa núi vàng nặng 0,6kg nên báo cơ quan chức năng. Công an phường Thành Sen và lực lượng kiểm lâm đã tiếp nhận, bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang.

Rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo elongata) thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ. Do môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp, loài rùa này đôi khi di chuyển ra gần khu dân cư. Ngoài ra, mùa mưa hoặc khi tìm thức ăn, rùa núi vàng có thể ra khỏi vùng rừng sâu nên người dân dễ bắt gặp.

Tại xã Gia Hanh, công an địa phương tiếp nhận một cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis, thuộc nhóm IIB), trọng lượng 12kg do gia đình ông Nguyễn Tùng Lâm (SN 1945, trú tại thôn Đại Bản, xã Gia Hanh) tự nguyện giao nộp.

Con trăn đất mắc lưới của người dân (Ảnh: Vũ Quang).

Còn tại xã Vũ Quang, hôm 15/8, ông Lê Hải Viện phát hiện một cá thể trăn đất mắc vào lưới phía sau vườn nên đã bắt lại, báo cho chính quyền.

Trăn đất có tên khoa học là Python molurus, được xếp vào nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB.

Những cá thể động vật hoang dã quý hiếm nói trên sẽ được Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi, hồi phục sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang đánh giá, việc người dân tự nguyện bàn giao các cá thể quý hiếm thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức cao đối với công tác bảo tồn thiên nhiên.

Hành động đó đã giúp tạo cơ hội cho những cá thể đặc biệt này được chăm sóc, cứu hộ và phục hồi. Đây là những bước đầu tiên trong hành trình đưa chúng quay trở lại môi trường sống tự nhiên, góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học quý giá của vùng và quốc gia.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Vườn quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận hơn 130 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.