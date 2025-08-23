Lãnh đạo Trung ương, TPHCM dự Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM

Đại hội có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương và ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM trao đổi trước đại hội.

Ông Nguyễn Văn Nên bắt tay, trao đổi với bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội.

Đại hội còn có sự tham dự của ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nguyên Giám đốc ĐHQG TPHCM, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Lâm Đồng.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM phát biểu khai mạc đại hội.

Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM ủng hộ hơn 538 triệu đồng, gửi đến đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 với 25 ủy viên. Trong đó PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương, chúc mừng những kết quả mà ĐHQG TPHCM đã đạt được. Theo ông Nên, ĐHQG TPHCM góp phần quan trọng để đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho TPHCM và cả vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên…

Để làm được điều đó, ĐHQG đã phải làm rất nhiều việc, trong đó nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG trong nhiệm kỳ qua rất quan trọng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, ĐHQG TPHCM tập trung xây dựng đô thị đại học xanh, thân thiện, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 nằm trong top 100 đại học hàng đầu châu Á, và đến năm 2045 vươn lên top 100 đại học hàng đầu thế giới.