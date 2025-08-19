Thông tin mới về lượng lớn thuốc của Dược Trung ương 3 bị vứt bên đường

Ngày 19/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có văn bản trả lời công dân trên cổng góp ý thành phố về việc có chấn chỉnh, xử lý Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 liên quan đến việc phát hiện lượng lớn thuốc còn hạn sử dụng bị vứt bên đường.

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, tại thời điểm xảy ra vụ việc (10/6), đơn vị đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 báo cáo về toàn bộ quá trình vụ việc xảy ra.

Lượng lớn vỉ thuốc được phát hiện tại bãi đất trống vào ngày 10/6 (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau đó, Sở Y tế đã mời lãnh đạo Công ty cổ phần Dược Trung ương đến để làm việc về hành vi vứt thuốc Cetecoenzetilax vào bãi rác vào ngày 18/6.

Trong buổi làm việc, công ty xác nhận tại biên bản, các hành vi của công ty là vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, công ty cam kết khắc phục và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đến nay, Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 đã nộp phạt 97 triệu đồng theo quyết định xử phạt của UBND thành phố. Đồng thời chuyển giao chất thải rắn thông thường bị phản ánh cho đơn vị có chức năng xử lý và thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định.

Cùng với các nội dung nêu trên, Sở Y tế đã chuyển tiếp công văn ngày 27/6 của Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn tuân thủ các quy định về hủy thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hủy thuốc, nguyên liệu làm thuốc và bảo vệ môi trường.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 10/6, lực lượng chức năng ghi nhận tại đường Xuân Thiều 21, phường Hải Vân, phát hiện lượng lớn thuốc tân dược. Trên các vỉ thuốc in rõ tên “Cetecoenzetilax Cinarizin 25mg”, hạn sử dụng đến tháng 8/2026.

Lực lượng chức năng sau đó xác định, số thuốc này của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3, thuộc diện tiêu hủy của công ty.

Trong báo cáo gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 thừa nhận sai sót trong công tác quản lý, dẫn đến sự việc trên. Công ty cũng thừa nhận không ký hợp đồng với một đơn vị chuyên trách để xử lý đúng quy trình đã phê duyệt.

Hội đồng tiêu hủy thuốc của công ty cũng có sự thiếu sót khi để tồn lại một số vỉ chưa xử lý triệt để trước khi ngâm nước.

Ngày 21/7, UBND thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 do vi phạm hành vi chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định (khoảng 98,4kg).

Ngoài ra, công ty thực hiện không đúng một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.