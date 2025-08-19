Gà lôi trắng lộ diện qua bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Ngày 19/8, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh thông tin, qua hệ thống điểm đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học, cán bộ của đơn vị này đã ghi nhận được những hình ảnh độc đáo về các cá thể gà lôi trắng.

Qua hình ảnh ghi nhận cho thấy, 2 cá thể gà lôi trắng trống trưởng thành với bộ lông trắng muốt, đuôi dài nổi bật, phần bụng và cổ xanh đen óng ả.

Gà lôi trắng trống trưởng thành với bộ lông trắng muốt, đuôi dài nổi bật (Ảnh: Việt Hùng).

Trong khi đó, 2 cá thể mái lại mang bộ lông nâu điểm đốm đen xám, phần đuôi màu hạt dẻ. Đặc điểm chung của cả gà lôi trống lẫn mái là khuôn mặt và đôi chân đỏ, song gà trống có kích thước lớn hơn.

Gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, một loài chim lớn thuộc họ trĩ, bộ gà. Đây là một trong những loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam và được pháp luật bảo vệ.

Trước đây, gà lôi trắng từng thuộc nhóm IB (bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại).

Gà lôi trắng lộ diện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Video: Việt Hùng).

Tuy nhiên, theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ 1/7, gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB (nguy cấp, quý, hiếm - hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại).

Như vậy, gà lôi trắng được chuyển từ nhóm IB sang nhóm IIB (hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại).