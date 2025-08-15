Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7

Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn Tổng cục Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ Quân khu 7 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ ngày 13 đến 15/8.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đến dự đại hội.

Tham dự đại hội còn có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ nhiệm thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy các địa phương TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng.

Trước giờ khai mạc đại hội, lãnh đạo Quân khu 7 cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện mãi mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đảng bộ lần thứ XI được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, cho biết, trong nhiệm kỳ qua, tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn quân khu được giữ ổn định, kinh tế phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI tạo dấu ấn đặc biệt với mô hình “Đại hội không giấy”. Các đại biểu xem toàn bộ tài liệu, văn bản điều hành, chương trình làm việc trên thiết bị, ứng dụng số hóa.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Quân khu 7 và đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

"Ngay sau Đại hội, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân khu phải khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch công tác thiết thực, sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới", Đại tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu.

Trong 2,5 ngày, đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Trong ngày làm việc thứ 2 (14/8), các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 người.

Ngày 15/8, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu khóa XI, ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030; đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Theo kết quả bầu cử, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân khu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Quân khu 7 là một trong 7 quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội chiến đấu bảo vệ vùng Đông Nam Bộ mở rộng, bảo vệ 4 tỉnh, thành phố: TPHCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, công tác chuẩn bị đại hội được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện.

Các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị.