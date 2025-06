Tập luyện diễu binh 80 năm Quốc khánh: Khi “chảo lửa” thao trường rèn ý chí

“1! 2! Cao chân lên.

Nâng cao cằm, thẳng lưng lên!”.

Hơn một tháng qua, tại thao trường Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), khoảng 1.300 cán bộ, học viên, chiến sĩ CAND dầm mưa dãi nắng, quyết tâm tập luyện, hoàn thiện các kỹ năng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Khi miền Bắc bắt đầu bước vào hè, đồng nghĩa với việc thao trường giờ đây như một “chảo lửa”, mỗi ngày huấn luyện trôi qua là một ngày các học viên, chiến sĩ vượt qua một ngưỡng chịu đựng mới của bản thân.

“Đừng nhắm mắt, mở mắt ra em. Cố gắng tỉnh táo. Đồng chí lấy cho bạn cốc nước oresol rồi cởi bớt áo, giày”, một cán bộ y tế nói, trong khi đang cởi áo, giày, tất của một học viên bị say nắng, tăng thân nhiệt trong quá trình tập luyện.

Những trường hợp này không phải thiểu số, khi thời tiết những ngày qua chạm ngưỡng 40 độ C, thậm chí cảm nhận thực tế lên tới hơn 60 độ C, nhiều học viên, chiến sĩ bị thử thách về thể lực và ngất xỉu.

Chiều 5/6, Đỗ Quang Thắng (22 tuổi, học viên Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I) buộc phải tạm dừng tập luyện, ngồi nghỉ trong lều y tế khi nhiệt độ cơ thể của Thắng cao 39 độ.

Thắng cho biết bản thân sốt 2 ngày qua, bắt đầu từ chiều 4/6. Tuy nhiên, sáng và chiều 5/6, Thắng vẫn cố gắng ra thao trường, đứng trong hàng ngũ của khối để tập luyện, sau khi được cho uống thuốc hạ sốt.

Đôi môi run run, tay cầm chai nước lạnh để chườm mát cơ thể, Thắng chia sẻ rằng dù có sốt, ốm, cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc. Nhìn đồng đội luyện tập, nam sinh 22 tuổi cảm thấy có phần sốt ruột, muốn khỏe thật nhanh để được tiếp tục “dầm mưa, dãi nắng”.

“Em xác định được đi huấn luyện là phải cống hiến. Khi nghe tin báo được tuyển chọn đi tập luyện cho sự kiện 80 năm Quốc khánh, bản thân em rất tự hào, vinh dự”, Thắng nói.

Mỗi cuối tuần, Thắng và các học viên được cho sử dụng điện thoại. Gọi về cho bố mẹ, Thắng luôn được dặn dò phải cố gắng hết sức, vượt qua mọi khó khăn và trở thành niềm tự hào của gia đình.

Vinh dự và tự hào cũng là cảm xúc của Trịnh Khánh Hòa (21 tuổi, học viên Học viện An ninh nhân dân).

“Bọn em cảm thấy rất may mắn khi đúng thời điểm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khóa em được lựa chọn tham gia diễu binh, diễu hành”, Hòa nói.

Dưới cái nắng 40 độ, Hòa thừa nhận quá trình tập luyện rất vất vả, tuy nhiên, cậu sinh viên trẻ cho rằng thời tiết không thể hạ gục được sự quyết tâm của Hòa. “Ý chí quyết tâm, cùng lòng tự hào, tự tôn dân tộc đã giúp em vượt qua được giai đoạn em cảm thấy khó khăn nhất”, Hòa chia sẻ.

Có những thời điểm, Hòa cho biết chỉ cần “yếu lòng” một chút, cậu sẽ ngất xỉu vì nắng nóng. Tuy nhiên, sự kiên cường đã giúp Hòa vượt qua “ngưỡng chịu đựng”, khiến nam sinh này giờ đây cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn, như một phiên bản được “nâng cấp”.

Nhìn thấy phóng viên Dân trí, các học viên CAND xắn gấu quần, kéo tất, “khoe” dấu tích một tháng qua, đó là ranh giới trắng - đen của làn da. Phần cơ thể nào lộ ra ngoài của các học viên đều đen nhẻm, hiện rõ nhất là trên khuôn mặt khi sợi dây mũ kepi vô tình tạo ra một vệt da trắng “bất thường”.

Đầu tháng 6, Hà Nội có ngày nhiệt độ khoảng 50 độ C. Một cán bộ tại Trung tâm cho biết, có gần 20 học viên đã gặp các vấn đề về sức khỏe trong quá trình tập luyện, đa số là say nắng.

Theo Thượng tá Vũ Thế Hào, Phó trưởng phòng Y tế Bộ Tư lệnh CSCĐ, riêng tại Trung tâm Huấn luyện này, ông huy động 44 cán bộ y tế, chia thành mỗi 5-6 cán bộ phụ trách 8 khối huấn luyện. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh cũng huy động 3 xe cứu thương, cơ động tại thao trường để xử lý kịp thời các trường hợp khẩn cấp.

Thượng tá Hào cho biết, quá trình tập luyện hơn một tháng qua, các học viên phần lớn gặp các tình trạng ho, viêm họng, sốt virus... Còn với đặc thù động tác tập luyện, nhiều học viên bị đau khớp cổ chân, đau bàn chân.

Với nhiệm vụ diễu binh, diễu hành dịp 2/9 sắp tới, 10 khối đi và 7 khối đứng đều là những nam sinh viên được tuyển chọn từ các trường, học viện CAND ngoài Bắc. Do đó, theo Thượng tá Hào, các học viên hầu hết đáp ứng được sự khắc nghiệt của thời tiết.

Mặc dù vậy, khi nhiệt độ thay đổi đột ngột như 2 ngày đầu tháng 6 vừa rồi, vẫn có một số học viên say nắng, say nóng. Do đó, Sở chỉ huy cũng linh hoạt điều chỉnh thời gian tập luyện, tránh những thời điểm nắng gắt nhất, đảm bảo sức khỏe cho các học viên.

Bên cạnh đó, sau mỗi buổi tập luyện, các học viên sẽ được những y, bác sĩ hồi phục thể lực như giãn cơ, bóp chân, tay...

Thiếu tá Phạm Tấn Lực là cán bộ y tế thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ phía Nam, được điều động ra Hà Nội phục vụ công tác huấn luyện, diễu binh diễu hành dịp 80 năm Quốc khánh.

Từng làm nhiệm vụ y tế tại các sự kiện diễu binh, diễu hành trong Nam, Thiếu tá Lực đánh giá điều kiện tập luyện ở Hà Nội lần này khó khăn, khắc nghiệt hơn nhiều do thời tiết.

Trực tiếp xử lý cho các học viên bị say nắng, Thiếu tá Phạm Tấn Lực cho biết có học viên hoảng sợ, mất tinh thần, thậm chí khóc khi lần đầu gặp tình trạng này. Những lúc như vậy, bên cạnh việc xử lý về mặt y tế, anh Lực cùng các cán bộ y tế khác cũng phải động viên, làm công tác tư tưởng, tinh thần cho học viên.

“Tôi nói các học viên cứ an tâm, bình tĩnh. Chỉ khi tâm lý ổn định, tình trạng sức khỏe mới nhanh hồi phục”, Thiếu tá Lực nói.

Theo kế hoạch, chương trình huấn luyện diễu binh, diễu hành của lực lượng CAND sẽ có 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 5/5 đến ngày 1/6, là huấn luyện cơ bản; giai đoạn 2 là huấn luyện chuyên sâu, hợp luyện cụm, tổng hợp luyện từ ngày 2/6 đến ngày 21/8; giai đoạn 3 là sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước và làm nhiệm vụ, sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 2/9.

Thượng tá Đặng Hồng Tinh, Phó chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành CAND, cho biết ngay từ sớm, Bộ Tư lệnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành dịp 80 năm Quốc khánh. Trong đó, Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành là đơn vị trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành.

Về công tác huấn luyện, theo Thượng tá Tinh, chương trình, lịch huấn luyện chi tiết đã được lãnh đạo Bộ Tư lệnh xét duyệt và phân chia thành các giai đoạn, cũng như thành phần tham gia, biên chế tổ chức các khối, địa điểm huấn luyện...

Từ đó, các giáo viên sẽ xây dựng bài giảng theo tiêu chí chung, sau khi được phê duyệt sẽ áp dụng thực hiện thống nhất cho toàn bộ lực lượng diễu binh, diễu hành CAND.

Quá trình tập luyện, Thượng tá Đặng Hồng Tinh cho biết Bộ Tư lệnh rất quan tâm đến công tác tư tưởng, tâm lý của các học viên. “Chúng tôi phải làm sao để các học viên có quyết tâm, bản lĩnh, xác định được yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó, các bạn ấy mới đạt hiệu quả cao trong tập luyện, tránh bị dao động tư tưởng”, Thượng tá Tinh nói.

Để thực hiện điều này, ngay từ khi bắt đầu huấn luyện, Sở Chỉ huy đã yêu cầu chỉ huy các khối mỗi tối đều tổ chức sinh hoạt, quán triệt về lĩnh vực công tác, chấp hành sinh hoạt về văn hóa, văn nghệ, bình xét thi đua.

Đặc biệt, trong đội ngũ học viên được tuyển chọn tham gia diễu binh, diễu hành lần này, có một số người từng tham gia diễu hành dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70); 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50)

Theo Thượng tá Tinh, các học viên nêu trên là người hiểu rõ nhất sự tự hào, vinh dự khi được thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, là người trực tiếp cảm nhận được tình cảm của nhân dân, thông qua từng chai nước, hộp sữa được người dân trao tặng trên đường.

Từ đó, việc cá nhân này khi cùng tập luyện với các học viên lần đầu được tham gia huấn luyện, sẽ trở thành “nhân chứng sống”, tấm gương cho người mới phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện.

Bên cạnh đó, Thượng tá Tinh cho biết, các học viên khi tham gia diễu binh, diễu hành đều được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, được hưởng các chế độ, chính sách về điều kiện học tập, thi đua, vật chất.

Theo Thượng tá Tinh, sự kiện A50 rất khác biệt so với diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh. Đầu tiên là quy mô của sự kiện sắp tới lớn hơn, với số lượng khối diễu binh, diễu hành đông hơn, đặc biệt là có thêm một khối phương tiện đặc chủng.

Thứ hai, ở nhiệm vụ A50, các khối là 10 hàng dọc, 10 hàng ngang, nhưng ở sự kiện ngày 2/9, khối diễu binh, diễu hành sẽ là 16 hàng dọc, 10 hàng ngang, đồng thời sẽ có 2 khối trưởng quân kỳ.

Trước đó, trong Lễ phát động phong trào thi đua trong tập luyện, tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công; Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ, nhấn mạnh việc tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm này là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ và học viên.

"Đây là một nhiệm vụ vinh quang, song đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết đồng tâm hiệp lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ nói.

Thấm nhuần tinh thần trên, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, cán bộ huấn luyện, đánh giá trong hơn một tháng tập luyện vừa qua, các học viên luôn xác định và giữ vững được tinh thần, tư tưởng, đồng thời kỹ thuật diễu binh, diễu hành được nâng cao qua từng ngày.

“Có thể thấy rõ các bạn học viên đang rất cố gắng để hoàn thành giáo án huấn luyện, cụ thể là kết quả tập luyện ở từng giai đoạn”, Đại úy Hoàng nói.

Không riêng các học viên, mỗi cán bộ huấn luyện như Đại úy Nguyễn Huy Hoàng cũng luôn xác định rõ nhiệm vụ bản thân đang thực hiện là sự vinh dự, tự hào.

Nội dung: Hải Nam

Thiết kế: Tuấn Huy

08/06/2025 - 06:57