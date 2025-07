Sân bay quốc tế Vinh trong ngày đầu đóng cửa để sửa chữa

Việc tạm đóng cửa sân bay Vinh (Nghệ An) là cần thiết và không thể trì hoãn, đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Vinh khẳng định. Sau nhiều năm khai thác liên tục, hạ tầng kỹ thuật của sân bay đã xuống cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn bay và chất lượng phục vụ hành khách.

Dự án nâng cấp sân bay quốc tế Vinh có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, bao gồm ba hạng mục chính: sửa chữa đường băng và hai đường lăn, mở rộng sân đỗ máy bay và cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách quốc nội (Ảnh: Ngọc Phan).

Hiện trường hư hỏng nghiêm trọng trên đường băng sân bay Vinh, với nhiều mảng bê tông nhựa bị bong tróc, vỡ vụn. Đây là nguyên nhân chính khiến sân bay buộc phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn bay và khẩn trương triển khai sửa chữa, nâng cấp (Ảnh: Ngân Phạm).

Khu vực nhà ga hành khách sân bay Vinh (Nghệ An) trong sáng 1/7 vắng lặng khác thường.

Khu vực quầy check-in tại sân bay Vinh được phủ bạt kín.

Nhà ga sân bay Vinh vắng lặng, các ghế ngồi cũng được phủ kín bạt, các quầy hàng đóng cửa.

Bên trong nhà ga quốc nội sân bay Vinh, nhân viên an ninh vẫn túc trực tại khu vực kiểm tra soi chiếu dù không có hành khách nào qua lại. Theo nhân viên an ninh, công việc thường ngày của anh vẫn là bảo vệ an ninh khu vực, dù có khách hay không.

Hàng loạt xe đầu kéo chở máy móc công trình tập kết trước cổng sân bay Vinh. Sự hiện diện của các thiết bị khoan, xúc, ủi cho thấy công tác nâng cấp, cải tạo sân bay đã chính thức khởi động.

Bên trong khu vực sân đỗ máy bay, các giàn khoan và thiết bị thi công đã vào vị trí. Sau nhiều năm chờ đợi, dự án nâng cấp sân bay Vinh chính thức được triển khai, mở ra kỳ vọng mới cho hạ tầng giao thông vùng Bắc Trung Bộ.

Dãy xe thang và xe trung chuyển hành khách tại sân bay Vinh xếp hàng im lìm bên đường lăn. Tạm dừng khai thác, mọi phương tiện phục vụ bay đều "nằm nghỉ", chờ ngày hoạt động trở lại sau quá trình nâng cấp hạ tầng.

Một trong bốn khu vực giếng trời tại nhà ga hành khách sân bay quốc tế Vinh - nơi dự kiến sẽ được đổ bê tông bịt kín trong quá trình cải tạo. Việc đóng lại các ô giếng trời nhằm tăng độ bền kết cấu và cải thiện khả năng cách nhiệt cho toàn bộ nhà ga.

Cổng vào Cảng Hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) vắng lặng trong ngày 1/7. Nhiều chuyến bay chính thức tạm dừng gây xáo trộn lớn cho hành khách và hoạt động giao thương của khu vực Bắc Trung Bộ.