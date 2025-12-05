Mỹ tạm đình chỉ một số lệnh trừng phạt với "ông lớn" dầu khí của Nga

Một trạm xăng của Lukoil ở Slovakia (Ảnh: Moscow Times).

Đây là các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hồi tháng 10 nhằm gây áp lực lên Moscow.

Theo thông báo mới nhất vào ngày 4/12, Bộ Tài chính Mỹ đã đình chỉ đến ít nhất ngày 29/4/2026 các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các trạm xăng mang thương hiệu Lukoil bên ngoài Nga.

Động thái này trên thực tế cho phép các trạm xăng mang thương hiệu Lukoil ở những quốc gia như Mỹ tiếp tục phục vụ khách hàng, đồng thời vẫn ngăn tiền chảy ngược về Nga, quốc gia đã bị Mỹ và châu Âu áp hàng chục nghìn lệnh cấm vận từ năm 2022 tới nay.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ gia hạn giấy phép nhằm “giảm thiểu tác hại đối với người tiêu dùng và các nhà cung cấp đang tìm cách thực hiện các giao dịch thông thường” với các trạm xăng liên quan đến các thực thể thuộc Lukoil của Nga.

Hồi tháng 10, nhằm gây sức ép lên Moscow, Tổng thống Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu khí lớn hàng đầu của Nga là Lukoil và Rosneft, có hiệu lực từ ngày 21/11.

Những biện pháp này đã khiến các khách hàng lớn mua dầu Nga phải gấp rút tìm nhà cung cấp thay thế.

Ông Trump hôm 3/12 cho biết các đặc phái viên của ông đã có một cuộc gặp “khá tốt” với Tổng thống Putin.

Khi được hỏi liệu 2 phái viên có cảm nhận được rằng ông Putin thực sự muốn ngừng cuộc chiến hay không, ông Trump trả lời: “Ông ấy muốn chấm dứt chiến sự. Đó là ấn tượng của họ".

Tuy nhiên, ông Putin không cho thấy bất kỳ dấu hiệu công khai nào rằng Moscow sẽ nhượng bộ, khi Nga đang đạt được những bước tiến chậm nhưng chắc trong việc kiểm soát thêm lãnh thổ ở miền Đông Ukraine.

“Đây là một nhiệm vụ phức tạp và đầy thách thức mà Tổng thống Trump đã tự mình đảm nhận", ông Putin nói về nỗ lực ngoại giao này trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 4/12 khi ông đang thăm Ấn Độ.

“Việc đạt được đồng thuận giữa các bên đối đầu không phải là điều dễ dàng, nhưng tôi thực sự tin Tổng thống Trump chân thành cố gắng làm điều này. Tôi nghĩ chúng ta nên tham gia vào nỗ lực này chứ không nên cản trở nó", ông nói.