Lalamove nâng cao kiến thức phòng chống rủi ro đến đối tác tài xế

Buổi chia sẻ được diễn ra với sự tham gia của các giảng viên đến từ trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và chuyên viên sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

Nhiều nội dung quan trọng xoay quanh những chiêu thức lừa đảo công nghệ và hướng xử lý khi bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến đã được các giảng viên chia sẻ chi tiết. Chương trình nhằm nâng cao ý thức phòng tránh rủi ro cho đội ngũ đối tác tài xế do Lalamove tổ chức.

Nhiều phần quà đã được gửi đến các đối tác tài xế có hoạt động tích cực (Ảnh: LLM).

Theo số liệu từ Bộ Công an, trong 8 tháng đầu năm 2025 đã phát hiện gần 1.500 vụ việc lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Trong đó, nhóm tài xế công nghệ dễ rơi vào các tình huống rủi ro do thường xuyên sử dụng các thiết bị công nghệ, khiến họ trở thành mục tiêu phổ biến cho các vụ lừa đảo tinh vi.

Do đó, việc tổ chức buổi chia sẻ xoay quanh phòng chống lừa đảo công nghệ cao là hoàn toàn cần thiết, giải quyết các rủi ro tiếp tục leo thang cùng với quá trình số hóa. Các đối tác tài xế đã được đội ngũ giảng viên phổ cập nhiều kiến thức hữu ích về những chiêu thức lừa đảo mà tài xế công nghệ dễ gặp phải như yêu cầu ứng tiền trước, nhận chở hàng không thông qua nền tảng, truy cập liên kết lạ…

Từ đó, họ sẽ biết nên và không nên làm gì để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Nội dung buổi chia sẻ thiết thực và hữu ích đến các bác tài (Ảnh: LLM).

Theo ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam, sự an toàn của đối tác tài xế và hành khách luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Ông nhấn mạnh Lalamove luôn chú trọng vào sự an toàn của cộng đồng bằng việc liên tục phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện nhiều chương trình hơn nữa.

“Hy vọng rằng, thông qua chương trình, đối tác tài xế sẽ cảnh giác hơn trước những tình huống rủi ro và biết cách phòng tránh hiệu quả”, ông Đăng cho biết.

Đại diện Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 với những chia sẻ quan trọng để phòng chống rủi ro (Ảnh: LLM).

Cùng ngày, Lalamove đã trao quà thưởng đến các đối tác tài xế hoạt động năng suất. Đây là hoạt động thường niên nhằm tri ân các bác tài đã luôn nỗ lực trên hành trình lăn bánh, vận chuyển hàng hóa an toàn đến khách hàng.

Góp mặt tại sự kiện, bác tài Phạm Ngô Văn Bé Thành bày tỏ niềm vui: “Nhờ có buổi chia sẻ này của Lalamove mà anh em tài xế chúng tôi có thể tập trung cảnh giác trước những chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Tôi rất cảm ơn vì vừa được nhận quà tri ân từ Lalamove hôm nay, vừa được tham gia trang bị những kỹ năng phòng chống rủi ro cho quá trình làm việc hiệu quả hơn.”

Đối tác tài xế bày tỏ niềm vui khi tham dự buổi chia sẻ do Lalamove tổ chức (Ảnh: LLM).

Trong nhiều năm qua, song song với việc duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ từ đa dạng phương tiện vận chuyển và khả năng kết nối tài xế chỉ từ 10 giây, nền tảng còn tập trung xây dựng cộng đồng đối tác tài xế chất lượng, chuyên nghiệp. Buổi chia sẻ phòng chống rủi ro là một trong nhiều hoạt động đồng hành của Lalamove cùng đối tác tài xế.

Hiện tại, Lalamove đang triển khai chương trình “Chạy thử Lalamove” từ nay đến 30/12. Theo đó, bác tài có thể nhận đơn Lalamove ngay mà chưa cần thực hiện ký quỹ. Chương trình áp dụng cho các đối tác tài xế mới chỉ cần có xe máy - xe tải - xe van - xe bán tải.

