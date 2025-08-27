"Quốc hội phải dám mở đường, sửa đường và quyết định việc chưa có tiền lệ"

Sáng 27/8, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị gặp mặt các thế hệ Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng Bí thư chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội - những người đã đóng góp quan trọng, góp phần làm nên hành trình vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Trong mỗi đạo luật có mồ hôi, trí tuệ của biết bao thế hệ đại biểu Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới.

“Hôm nay, chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Theo Tổng Bí thư, trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt (Ảnh: Phạm Thắng).

Báo cáo một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhắc đến việc sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, tổ chức lại không gian hành chính của đất nước để phát triển.

“Việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy đã giúp chức năng quản trị xã hội, quản trị địa phương hiệu quả hơn, thông minh hơn, cải cách hành chính mạnh mẽ và sâu rộng, sát thực tế hơn, nhân dân được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo ông, cách tổ chức mới đã rõ người, rõ việc, phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng, trách nhiệm của cấp cơ sở nặng nề hơn nhưng sát dân, gần dân và thiết thực với nhu cầu của dân hơn.

Khẳng định quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính cũng tiết kiệm ngân sách, tài sản, thời gian cho Nhà nước hơn, song Tổng Bí thư nhấn mạnh điều quan trọng nhất là tạo ra một không gian, một cơ hội, một thế và lực mới cho phát triển, cho mục tiêu “cất cánh” của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Ủy viên Trung ương khóa mới phải dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung

Để phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, tháo gỡ những khó khăn, rào cản để đưa đất nước phát triển.

Tổng Bí thư cũng khái quát nội dung và ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59 về Hội nhập kinh tế quốc tế; Nghị quyết 66 tạo bước ngoặt trong cải cách thể chế và pháp quyền và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Về phát triển kinh tế, Tổng Bí thư cho biết quy mô GDP từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 trên thế giới, dự kiến tăng lên trên 510 tỷ USD năm 2025, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN.

GDP bình quân đầu người cũng gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD. Thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người tăng từ 3.400 USD lên khoảng 4.750 USD vào năm 2025, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đây là kết quả đáng tự hào trong bối cảnh hết sức khó khăn trong giai đoạn 5 năm vừa qua, theo lời Tổng Bí thư.

Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng khái quát nhiều thành tựu về Quốc phòng - an ninh - đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề “Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển” (Ảnh: Phạm Thắng).

Thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết sự kiện chính trị quan trọng này dự kiến diễn ra vào quý I/2026, và Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững.

Điểm mới trong Đại hội XIV, theo Tổng Bí thư, là sẽ tích hợp 3 Văn kiện Đại hội, gồm: Báo cáo chính trị; báo cáo kinh tế xã hội; báo cáo công tác xây dựng đảng, thành một báo cáo tổng hợp với tên gọi “Báo cáo chính trị”. Đại hội cũng sẽ thông qua “Chương trình hành động” cho cả nhiệm kỳ.

“Về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, chủ trương của Đảng là phải đặc biệt coi trọng chất lượng của đội ngũ Ủy viên Trung ương khóa XIV; có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, chú ý tăng cường Ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho biết thêm, tỷ lệ Ủy viên Trung ương Đảng (gồm cả chính thức và dự khuyết) dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ khoảng 10-12%; cán bộ người dân tộc thiểu số khoảng 10-12%.

Đại biểu Quốc hội các thời kỳ tới dự cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Phạm Thắng).

“Những đồng chí được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

"Chúng ta không thể đi sau, về muộn"

Theo Tổng Bí thư, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai.

Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu”, theo Tổng Bí thư, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng.

Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh kỷ niệm với đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ qua các thời kỳ (Ảnh: Phạm Thắng).

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta không thể “đi sau, về muộn”. Chúng ta phải “đi cùng thời đại”, thậm chí “đi tắt đón đầu”, “đi trước mở đường” ở những lĩnh vực đặc thù.

Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, phải lấy khoa học công nghệ, tinh thần, trí tuệ Việt Nam nền tảng, đột phá…

Tổng Bí thư tin tưởng các nguyên đại biểu Quốc hội dù đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp tục góp trí, góp tâm, góp kế, góp công với Quốc hội, với Đảng, với Nhân dân, để trí tuệ, uy tín, trải nghiệm của các đồng chí được truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư cũng kỳ vọng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là niềm tin của nhân dân, là hiện thân sinh động của Nhà nước và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.