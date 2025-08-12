Nữ Bí thư quận 3 cũ làm Bí thư phường Xuân Hòa

Sáng 12/8, phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 233 đại biểu đại diện cho 3.855 đảng viên của 86 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường.

Về phía lãnh đạo thành phố, tham dự và phát biểu chỉ đạo có ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đại hội còn có sự tham dự của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Phạm Chánh Trực, Võ Văn Cương; bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố; các nguyên lãnh đạo thành phố và quận 3 nhiều thời kỳ.

Thực hiện chủ trương tổ chức đại hội đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, Đảng ủy phường Xuân Hòa đã phối hợp công ty viễn thông, doanh nghiệp triển khai sử dụng ứng dụng "Giải pháp Đại hội Đảng" trong tổ chức đại hội.

Các đại biểu dự đại hội điểm danh (check-in) bằng công nghệ số (quét mã QR). Sau đó, phần thông tin của đại biểu hiển thị trên màn hình, để đại biểu có thể chụp hình kỷ niệm.

Ngoài ra, mỗi đại biểu được trang bị một chiếc máy tính bảng để tra cứu văn kiện, tài liệu đại hội, đăng ký phát biểu, theo dõi tin tức về đại hội. Với nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ của Đảng bộ phường Xuân Hòa đã tạo nên nhiều trải nghiệm mới mẻ cho đại biểu, tổ chức đại hội khoa học, hiện đại, đồng bộ.

Trước đó, tại phiên trù bị đại hội vào ngày 11/8, Đoàn Chủ tịch đại hội đã phát động đến toàn thể đại biểu dự đại hội tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ bị thiệt hại do mưa lũ, nhằm chung tay hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào bị thiên tai. Kết quả, đại hội quyên góp được tổng cộng hơn 55 triệu đồng.

Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, bà Nguyễn Thanh Xuân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đảng bộ phường Xuân Hòa đề ra hệ thống 24 chỉ tiêu để phát triển kinh tế; môi trường và đô thị; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng. Phát huy mọi nguồn lực chỉnh trang phát triển đô thị, xây dựng phường Xuân Hòa xanh, sạch, thân thiện môi trường; phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đánh giá cao phường Xuân Hòa trong công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập, triển khai vận hành mô hình chính quyền mới cũng như việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phường.

Ông Dũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ phường Xuân Hòa, đã có những chỉ đạo sáng suốt, qua đó đạt được những thành tựu nổi bật. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ phường đã biến thách thức thành cơ hội, tạo nên một diện mạo đầy sức sống trên địa bàn phường.

Với nhiệm kỳ mới, ông Võ Văn Dũng đề nghị Đảng bộ phường Xuân Hòa phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế bền vững gắn với nâng cao đời sống nhân dân; chú trọng chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác dân vận và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.