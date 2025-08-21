Nhiều nơi ở Lạng Sơn chìm trong biển nước

Ngày 21/8, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện mưa lớn, nhiều khu vực thuộc các xã Hữu Lũng, Bắc Sơn, Tân Thành, Tuấn Sơn, Nhất Hòa… đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Mực nước sông suối dâng cao tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực đồi núi, ven sườn dốc, taluy đường giao thông.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp cùng công an xã và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát các hộ dân ở vị trí nguy hiểm, hỗ trợ gia cố nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

“Các đơn vị duy trì 100% quân số trực chiến 24/24, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, phương án ứng cứu trong mọi tình huống, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người”, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin chiều 21/8.

Công an Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin từ chính quyền và lực lượng chức năng, chủ động sơ tán khi có yêu cầu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tại khu vực xã Xuân Dương, sáng nay nước dâng cao gây ngập lụt tại khu vực thôn Bản Tó, và nguy cơ ngập lụt nhiều thôn khác như Thông Lốc, Nà Tùng, Khòn Mùn, Bản Lạu, Hang Ủ, Hòa Bình, Đoàn Kết… Gần 20 hộ dân ở trong khu vực ngập lụt cần di dời. Các lực lượng trong xã Xuân Dương đang hỗ trợ các hộ dân trong khu vực ngập lụt và khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn.

Công an Lạng Sơn giúp đỡ người dân di dời tài sản khỏi khu vực ngập lụt ngày 21/8.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí đang tham gia công tác nhân ái trên địa bàn Lạng Sơn, đường vào thôn Bản Châu (xã Tri Lễ) bị chia cắt, nước sông, suối đều dâng cao, chảy xiết.

Ông Hoàng Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Tri Lễ, chia sẻ: “Cứ mưa to Tri Lễ lại bị cô lập như thế này. Nếu trời ngừng mưa thì 1-2 tiếng sau nước có thể rút”.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn cho biết mưa vừa, mưa to kéo dài từ chiều tối ngày 20/8 đến sáng 21/8 tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Do đó, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại một số xã như: Xuân Dương, Đình Lập, Thái Bình, Nhất Hòa, Châu Sơn, Hưng Vũ, Kiên Mộc, Na Sầm, Tân Tri, Tân Văn, Thiện Tân, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Bình…

Trong ảnh, một đoạn đường DH55 đoạn Đông Quảng - Nà Chầu (xã Tri Lễ) bị sạt lở không thể lưu thông qua lại.

Ngoài ra, tuyến đường tỉnh 243, đoạn qua thôn Làng Que và thôn Lân Châu, mưa lớn đã gây sạt lở đất, làm đất đá tràn lấp toàn bộ mặt đường. Tại đoạn qua thôn Tân Yên, mưa lớn gây ngập úng sâu khoảng 80cm khiến các phương tiện không thể lưu thông qua lại.

Dự báo trong những giờ tới, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục có mưa với lượng mưa lớn, do vậy, nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất có thể xuất hiện thêm tại một số xã trên địa bàn.

Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn, Huyền Nguyễn.