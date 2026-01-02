Dùng vũ lực và thủ đoạn gian dối để cưỡng đoạt gần 10 tỷ đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Thủy và Nguyễn Thế Vinh về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Hai bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Đỗ Đức Việt).

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ các quan hệ dân sự và góp vốn đầu tư bất động sản, hai bị cáo đã dùng vũ lực và lời nói đe dọa để ép ông Nguyễn Đức Đàm phải trả 500 triệu đồng. Ngày 31/7/2023, tại trang trại của mình, Thủy trực tiếp đánh và đe dọa nạn nhân.

Sau đó, Thủy và Vinh đưa ông Đàm đến khu vực vắng người và trước cửa cơ quan công an nhằm gây áp lực tâm lý. Do lo sợ, nạn nhân buộc phải giao trước 200 triệu đồng và viết giấy cam kết trả nợ.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, từ cuối năm 2021 đến năm 2022, bị cáo Thủy còn thực hiện hành vi lừa đảo. Thủy tự giới thiệu có khả năng “chạy” các thủ tục pháp lý như cấp phép mỏ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đặc xá giảm án.

Bằng thông tin không có thật, Thủy đã tạo lòng tin để chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại Hải Phòng, Hải Dương cũ, với tổng số tiền hơn 9,9 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thủy 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 23 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thế Vinh bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.